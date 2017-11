Havas Henrik a Jobbik ellen kampányolt, most könyvet ír Vonáról

Szerző: Márkus

Ma is hozzáférhetők ennek a mozgalomnak a videói, köztük az is, amelyikben közéleti szereplők is kifejtik gondolataikat: Novák Péter, Parti Nagy Lajos, Bródy János, Kornis Mihály, Lakatos Márk, Dés László, Nagy Bandó András, Gesztesi Károly, Pokorny Lia és végül, de nem utolsósorban Havas Henrik.Havas tanár úr nem eresztette bő lére mondandóját, ahogy a videón 4:41-től látható, röviden, tömören csak ennyit mond: "senki se szavazzon a Jobbikra".Mindez így három év távlatából azért is érdekes, mert a 2014-ben még a Jobbik ellen kampányoló Havas Henrik most könyvet ír Vona Gáborról, ugyanennek a pártnak az elnökéről.Ekkorát fordult volna a világ három év alatt? Vagy egészen más történt?