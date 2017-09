A konvektorcsere pályázat is csak egy újabb Fideszes mutyi

Forrás: Facebook

Szerző: Puzsér Róbert

Véletlenül sem az a szexizmus, hogy Demcsáknál felkészültebb, tehetségesebb és tájékozottabb újságírónők százainak nincs esélyük képernyőre kerülni, mert a producerek szerint túl öregek, ha túl vannak a negyvenen, és túl kövérek, ha nem felelnek meg az anorexiás modellek által diktált szépségideálnak.A tévés producerek nem szeretik azokat a csöcsöket, amelyek mögül egy hang szakmai autonómiát kér - az ilyen csöcsök soha nem kerülnek be a tévéstúdiókba, ugyanis gazdájuk nem hajlandó a káprázatos dekoltázsok árnyékában bulvárhíreket narrálva azt hazudni, hogy újságíró.Most én vagyok a szexista - véletlenül sem azok, akik Demcsák Zsuzsát alkalmazták, vetkőztették és öltöztették, akik az ostoba kérdéseit, a felkészületlenségét és a nyilvánvaló alkalmatlanságát soha szóvá nem tették.Tényleg ekkora meglepetést szerzek azzal, hogy leírom: a képernyőre kerülő nők alkalmasságának feltétele nem az intellektuális, a kulturális vagy a verbális rátermettségük, hanem kifejezetten a jó testük meg a szép arcuk - jelen esetben az elképesztően szexi lófejük?Bárcsak tudnám, honnan gyűlt fel ez a mennyiségű hazug szemforgatás a Kárpát-medencében! Pusztán a TV2 stúdiójából legalább féltucat volt szépségkirálynőre emlékszem - és hát őket sem az eszükért alkalmazták. Én lökdöstem képernyőre Demcsák Zsuzsát fürdőruhában, hogy a nyálcsorgató tömeg szeme láttára interjúzzon? Havas Henrik érdekes módon nem vezetett műsort egy szál fecskében. És én vagyok a szexista.Az újságírás egy szakma - jó esetben felkészültség kell hozzá. Rosszabb esetben a bulvár annyira megfertőzte az adott orgánumot, hogy a felkészültség már hátrány. Így történhet meg, hogy a Blikk egyik percben még verbális lincselésre szólítja közönségét, mondván, hogy a szexista Puzsér megalázta a nő nemű Demcsákot, a következő percben pedig már Selena Gomez mellbimbóit kínálja fel fogyasztásra rossz ízlésű olvasóinak.Szeretném a szexizmus rám vetülő gyanúját ezúttal tisztelettel megduplázni, ezért itt és most kijelentem, hogy Kárász Róbert kifejezetten a behízelgő stílusa meg a szépkorúak szoknyája alá avászkodó modora miatt vezethette a Mokka című tévéműsort.Bevallom, egyéb szakmai kvalitást én még nem láttam tőle - annál több szégyenteljes pillanatot. Bizonyára azért írom ezt, mert nemcsak a nőket, de a férfiakat is gyűlölöm, lenézem, megvetem - a kívánt ige aláhúzandó. Bizonyára azért írom ezt, mert ha tehetném, a kardfogú fókákon kívül valamennyi faj minden élő példányát kiirtanám.