"Havi 300 ezer forintért is vásárol Ukrajnából szavazatokat a kormány"

Szerző: Gréczy Zsolt

Az egyezmény fölmondását a Bajnai kormány előkészítette, de Orbán nem mondta föl: az ukránok tehát otthon hamis papírokat vásárolnak arról, hogy ott milyen sokáig és milyen magas keresettel dolgoztak, itt egy határ menti faluban fiktív lakcímet (ilyet az interneten 40 ezer forintért kínálnak), Magyarország pedig folyósítani kezdi nekik az akár 200-300 ezres nyugdíjat.Könnyen megkapják a magyar állampolgárságot is, még ha egy szót sem tudnak is magyarul, hogy hálából jövőre a Fideszre szavazzanak. Határ menti falvakban pár év alatt megkétszereződött, volt, ahol megháromszorozódott a szavazásra jogosultak száma. Orbán tehát, aki a magyar nyugdíjasok szavazatát évi tízezer forintnyi Erzsébet-utalványért hiszi megvásárolhatónak, egy ukránéért havi 300 ezret is kínál.A Demokratikus Koalíció a kormányváltás után fölmondja végre ezt a gyalázatos egyezményt. A megállapított nyugdíjakat fölülvizsgálja, és a csaló ukránoktól megvonja, akik pedig helyhatósági vezetőként vagy kormányzati tisztségviselőként ebben a szavazatvásárlási botrányban segédkezve megkárosították a magyar államot, illetve választási csalást követtek el, bíróság előtt fognak felelni tetteikért.