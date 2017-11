Hazánk a szélsőjobboldal hazája

Szerző: Nagy András

Magyarország a nemzetközi szélsőjobboldal otthona lett. Ezzel a felütéssel közölt riportot a német állami televízió a minap, és ez sajnos csupán egy jele annak, hogy hazánkban újabban valóban otthon érezhetik magukat mindazok a személyek és szervezetek, akiket a civilizált társadalmakban minimum szélsőségesnek, de nem ritkán neonácinak neveznek.Krekó Péter, a témában elég sokat publikáló Political Capital kutatási igazgatója annyiban mindenképpen igaznak tartja a fenti állítást, hogy feltűnően sok elég gyanús hátterű, és nagyon radikális ideológiát képviselő szereplő jelenik meg újabban Magyarországon. Példaként hozta a svéd Daniel Friberget, aki a Charlottsville-i mészárlás helyszínén is jelen volt, már magyar nyelvű könyvet is kiadott, amivel nemrég körbeturnézta a kormánypárti médiát. De jönnek ide olyan német, brit, francia vagy éppen osztrák szervezetek képviselői is, akikre Krekó szerint mondhatjuk, hogy neonácik.A kutató az ATV reggeli műsorában a minap arról is beszélt, hogy ezek az emberek nem néhány napra, úgymond turistaként, hanem lakni érkeznek hazánkba, méghozzá többé-kevésbé nyíltan bevallva azért, mert úgy érzik, hogy nálunk a saját hazájukkal ellentétben ma háborítatlanul élhetnek és terjeszthetik a nézeteiket.Mivel ezek az emberek, illetve az általuk képviselt szervezetek általában nyíltan dicsőítik a putyini Oroszországot is, a jelenség aligha független az orosz befolyásolási törekvésektől, amelyek a magyar szélsőjobboldali szcénával is összefüggésbe hozhatók, gondoljunk csak a bőnyi rendőrgyilkosság elkövetőjének orosz kapcsolataira. (Sajtóhírek szerint a gyilkossággal gyanúsított Győrkös István-vezette Magyar Nemzeti Arcvonallal kapcsolatban álltak az orosz katonai hírszerzés emberei, sőt korábban orosz diplomaták is részt vettek a félkatonai szervezet gyakorlatozásain.)Nem véletlen, hogy a nemzetbiztonsági bizottság elnöke a testület legutóbbi ülése közben tartott sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy ideje végre tisztán látni a szélsőséges félkatonai mozgalmak, paramilitáris fegyveres csoportok ügyében. Molnár Zsolt a Magyar Nemzeti Arcvonal mellett a Betyársereg, illetve a jobbikos Toroczkai László által vezetett Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kapcsán is arról beszélt, hogy az utóbbi időben ismét olyan információk kerültek napvilágra, amelyek a jogállamot veszélyeztető törekvésekről szólnak.Az ilyen típusú szervezetekkel kapcsolatban Molnár november elején zéró toleranciára kérte Pintér Sándor belügyminisztert, valamint a titkosszolgálatokat, és a liberális Fodor Gáborral együtt részletes beszámolót kért a szakszolgálatoktól az érintett szervezetekről, valamit a politika szerepéről, például a már említett Toroczkai László személyét illetően. Úgy tudjuk, a testület következő, jövő keddi ülésén sor is kerülhet a tájékoztatóra a szélsőséges szervezetek tevékenységéről és kapcsolatrendszeréről.