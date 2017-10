Hazudott Cserdi polgármestere?

Forrás: RomNet

Az ügy akkor került nyilvánosságra, amikor a Hír TV portrét készített Bogdán Lászlóról. A műsor szerkesztője, Péterfi Judit ugyanis az egyik közösségi oldalon - még a riportfilm leadása előtt - azt írta, hogy Bogdánt egy fórum után a közönség néhány tagja szidalmazta, leköpte, megrugdalta, és el akarták gázolni.A polgármester ugyan nem nevezte meg, hogy milyen fórumon történt vele az állítólagos incidens, de a Hír TV műsorából egyértelmű volt az összefüggés, hogy a Roma Parlament október 25-én tartott vitafórumáról van szó. Az említett fórum szervezője, Horváth Aladár "rémhírnek" nevezte a polgármester elleni incidenst, és közleményt is kiadott. A roma politikus azt írta, hogy a szerkesztő hamis, a vendéglátók rosszhírét keltő dezinformációval promózta fel saját műsorát.Horváth Aladár kijelentette: "határozottan cáfolom, hogy az általam szervezett fórumon, vagy az onnan történő távozásakor bárki is inzultálta volna a polgármestert. Hárman kísértük ki a taxijához, jó hangulatban váltunk el, a vita folytatását ígérve egymásnak." Ha Bogdán mindezek ellenére is kitart rágalmazó, hitelrontó kijelentése mellett, a szervezetünk jogi úton fog elégtételt venni.Bogdán László a Hír TV adása óta nem beszélt a sajtónak az esetről. A polgármester most a RomNet-nek mégis nyilatkozott, aki továbbra is állítja: inzultus érte, de senkit nem vádol."Nem tudom tényekkel bizonyítani igazamat, de úgy érzem, nem is vagyok abban a helyzetben, hogy nekem bizonyítanom kellene bármit is" - fogalmazott Bogdán László, hangsúlyozva, egyetlen alkalommal sem nevezte meg, hogy milyen fórumon történt a vele megesett eset."Soha nem állítottam, és nem mondtam a baráti társaságon túl, hogy mi történt velem, és hol" - húzta alá.A polgármester kijelentette: "nem haragszom senkire, ugyanakkor magára az ilyen stílusra hívnám fel a figyelmet, mert úgy érzem, maga a cigányság az, aki elsőként ártana nekem."