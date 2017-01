Hiánycikk lehet a kacsa- és a libahús

Forrás: Napi.hu

A madárinfluenza miatt eddig csaknem 3 millió állatot kellett leölni, a közvetlen kárt pedig 3 milliárd forintra becsülik. A kár enyhítésére európai uniós támogatást kért a kormány.A lapnak a Spar, az Auchan és a Tesco is megerősítette, hogy ellátási nehézségekkel küzd a kacsa- és libatermékek terén, csak a vásárlói igény 10-20 százalékát tudják kielégíteni. Csak az áruhiány miatt van, ahol csak heti egyszer kerül friss kacsa- és liba a polcokra, és a kínálat csökkenése miatt áremelés is előfordulhat a termékcsoportban.A beszállítók pedig azt közölték, hogy a fennmaradt kacsa- és libaállomány néhány héten belül elfogy, s újabb telepítésekben addig nem gondolkodhatnak, amíg a fertőzés tart vagy újabb üti fel a fejét. A feldolgozók is arra panaszkodnak, hogy a járvány előtti mennyiség töredéke érkezik hozzájuk.Piaci szereplők szerint a készlethiány húsvétig is kitarthat és az akár 90 százalékos is lehet. Arra pedig augusztusig, szeptemberig kell majd várni, hogy a kacsa- és libatermékek kínálata újra utolérje a keresletet. Így tehát hiába csökkent a baromfihús áfája 27-ről 5 százalékra, aki kacsát vagy libát szeretne, azon ez nem fog segíteni.