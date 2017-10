Hiszek Czegledy Csaba ártatlanságában

Szerző: Gyurcsány Ferenc

Önérzetesen megvonhatnám a vállamat foghegyről odavetve, hogy mi közötök van ahhoz, hogy kinek adunk kölcsönt, de nem ezt teszem. Nem, pedig igazam lenne, mert tényleg semmi köze senkinek ahhoz, hogy törvényesen, az üzleti életben szokásos feltételek mellett milyen megállapodás jön létre két magáncég között.Mégis hadd tegyek pár egyszerű megjegyzést.Czeglédy illetve irodája számtalan perben képviselt az elmúlt években a Fidesz ellen. Egy-két kivétellel ezeket rendre megnyertük. Csaba munkáját éveken keresztül kifogástalanul és eredményesen végezte.Tisztességes, becsületes embernek ismertem meg, több év közös munka után a barátomnak éreztem.Idén tavasszal megkeresett. Azt mondta, hogy diákmunka szervezésével foglalkozó cége valamilyen adóvitába keveredett az Adóhivatallal, zárolták számláit, átmeneti fizetési gondjai vannak, nem fog tudni bért fizetni a diákoknak, ha nem adok kölcsönt. Én évek óta nem foglalkozom cégeink ügyeivel, ezért Klárához irányítottam.Klára úgy döntött, hogy ad kölcsönt Csabáéknak és én egyetértettem vele. Elkészült a szerződés, átutaltuk a pénzt. Telt-múlt az idő. Czeglédy elkezdett törleszteni, aztán jött a hír, hogy váratlanul őrizetbe vették és zárolták valamennyi számláját. Ettől a pillanattól természetesen nem tudott fizetni, sőt, a diákmunkások sem kapták meg bérüket. Hogyan is kaphatták meg, hiszen nem fért hozza számlájához az Adóhivatal intézkedése miatt. Itt tartunk most. Hogy valamikor visszakapjuk-e a pénzünket, azt nem tudom.Segítettünk egy embernek, rajta keresztül sok száz diáknak. Ez lenne a bűnünk a jobboldali sajtó szerint. Magánvagyonunk egy részét kockáztattuk egy barátunk érdekében. Ezt éreztük kötelességünknek.Bíztunk egy emberben, akinek ártatlanságában ma is hiszünk. Ellenkezőjét eddig senkit se bizonyította. Hittünk egy emberben, aki szembeszállt Orbán rendszerével, és tehetségével sok borsot tört orruk alá.Most meg kellene tagadnunk? Miután a Fidesz meggyanúsította, el kellene őt hagynunk? Egyiket se tesszük meg. Továbbra is dolgozunk irodájával, nem fordítunk hátat. A jobboldal szemében ez bűn. Szerintünk nem. Sőt.Azt kívánom jobboldali kritikusainknak, hogy ha egyszer bajban lesznek, legyenek olyan barátaik, akik segítenek. És akkor se tagadják meg őket, ha összecsapni látszanak fejük felett a hullámok. Csabának meg azt, hogy védje magát is olyan sikeresen, ahogy bennünket is védett.Aztán majd folytatjuk közösen küzdelmüket Orbán ellen. A kölcsönnel meg majd akkor foglalkozunk, ha az lesz a legfontosabb. Van, ami a pénznél is fontosabb. De nem vagyok abban biztos, hogy érti ezt az orbáni jobboldal. Ez viszont nem a mi problémánk.