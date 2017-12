Hollik: óriási erők mozdulnak meg Magyarország ellen

A kormánypárti politikus kifejtette: csütörtökön kiderült, Soros György hálózata vidéki irodákat tervez nyitni, azaz a vidéki Magyarországon is kampányolni kezdenek azért, hogy elfogadtassák Soros György politikáját és tervét.Ehhez közösségeket fognak építeni vidéken, és ezen keresztül akarják befolyásolni az érintett városokat és lakóikat. Hozzátette: elmondásuk szerint Pécsett és Debrecenben lesz ilyen iroda, és azt is tudni, hogy a "spekuláns" több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben a kampányirodák megnyitására.Egyértelmű, hogy ezzel a lépéssel Soros György célja, hogy növelje birodalmát, a befolyását Magyarországon. Ezért megerősíti a hálózatát, még több helyen, még több embert, még több pénzt vett be - mondta Hollik István.Emellett Magyarország ellen kampányt is indít, csak azért, mert nem akarunk bevándorló országgá válni, és nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt az utópisztikus gondolatot, melyet ő a nyílt társadalom eszmerendszerének nevez.Megjegyezte: a nemzeti konzultáció után a Soros-birodalom minden szereplője megmozdult hazánk ellen.Soros György az ügynökszervezetei, az Európai Parlamentben a brüsszeli lobbistái, szövetségesei, alapítványai, és az általa "kitömött" hazai és külföldi médián keresztül támadja Magyarországot.Kitért arra is: jövő héten Soros brüsszeli emberei ismét meghallgatásra citálják Magyarországot, ahol a Soros által pénzelt szervezetek - a Társaság a Szabadságjogokért, illetve a Helsinki Bizottság - szakértői fognak hazánk ellen vádaskodni. Azt is tudni, hogy az EP-ben készül a Magyarországot elítélő Soros-jelentés is, s a hírek szerint magyarországi ügyvédjeit is magához rendelte, hogy a támadás lépéseit megtervezzék.A forgatókönyv része, hogy arra akarják ösztönözni az unió vezetőit: a következő költségvetési tárgyalásokon gyakoroljanak nyomást Magyarországra, a magyar kormányra, míg el nem fogadja a Soros György által támogatott bevándorláspárti politikát.Ugyanakkor azt ő is tudja, ahhoz, hogy e téren változás legyen, el kell mozdítani az Orbán-kormányt.Hangsúlyozta: óriási erők és pénzek mozdulnak meg Magyarország ellen, ezért minden erőre szükség lesz, hogy meg tudják védeni hazánkat, a magyar emberek biztonságát.Kérdésre kitért arra a most megjelent háromrészes videóra is, amivel szerinte egyértelművé vált, hogy Soros György személyesen is beszállt a választási kampányba. Teljesen nyilvánvaló, hogy mi a célja, és ezt ki is mondja: meg akarja buktatni a kormányt, mert az a Soros-terv, és a migránsok betelepítésének útjában áll - közölte a KDNP-s politikus.Hollik István rámutatott: ennek érdekében Soros György még hazudni is képes, hiszen azt állítja, hogy ma Magyarországon rosszabb a helyzet, mint a kommunizmus alatt volt. "Ez felháborító, kikérjük magunknak" - fogalmazott.Kijelentette: még a legdurvább ellenzéki kritikák sem állítják, hogy Magyarország ne lenne szabad demokratikus jogállam.Magyarország ma egy olyan ország, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, bárki leírhatja amit gondol, a legnagyobb hírportál ellenzéki, a legnagyobb kereskedelmi csatorna ellenzéki. Miről beszél Soros György? - tette fel a kérdést.