Holnap háromkor indul a 7. Lakásmenet

Szerző: Vass Zsuzsanna

A menet célja, hogy mindenekelőtt lakhatást, demokráciát, jogállamot követeljenek. Ezeken túl a parlamenttel és egyes minisztériumokkal szemben konkrét követeléseket is megfogalmaztak a szervezők:A parlamenttől azt várják, hogy legyen vége az elhelyezés nélküli kilakoltatásoknak, és dolgozzanak ki lakáspolitikai stratégiát. A Fővárosi Önkormányzat vezessen be lakbérkontrollt, legyen újra fővárosi rezsitámogatás és szociális bérlakás-program.A Belügyminisztériumtól lakcímhez való jogot, és valóban szociális bérlakásokat követelnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától pedig elsősorban azt várják, hogy legyen országos lakásfenntartási támogatás, és a gyerekeknek a családokból való kiemelése helyett biztosítsák a lakhatáshoz való jogot.Az Emberi Jogok Európai Bírósága a lakhatás és a tulajdonhoz való jog összefüggéseit vizsgáló egyik döntésében úgy fogalmaz, hogy a modern társadalmak elsődleges társadalmi szükségletnek tekintik a lakhatást, amelynek szabályozását nem lehet kizárólag a piaci erők játékára hagyni. Így indokolt lehet a törvényhozásnak a magánfelek szerződéses viszonyaiba való beavatkozása a nagyobb társadalmi igazságosság érdekében.Az Emberi Jogok Európai Bizottsága pedig amellett, hogy kimondja: az Emberi jogok európai egyezménye alapján nem állapítható meg a lakhatáshoz való jog, azt is hozzáteszi, hogy a hatóságok nem kényszeríthetnek egy egyénre vagy egy családra elviselhetetlen életkörülményeket. Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata és a Gazdasági, szociális és kulturális jogok egyezségokmánya a megfelelő életszínvonalhoz való jog tényleges élvezete előfeltételeként azonosítja többek között a mindenkit megillető lakhatáshoz való jogot. Más nemzetközi szerződések egyes társadalmi csoporthoz tartozók lakhatáshoz való jogát rögzítik, így jár el a gyermekjogi egyezmény, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájáról szóló egyezmény, vagy a menekülők helyzetére vonatkozó egyezmény.Az európai szociális kartacsomag a családok, a migráns munkavállalók és az idősek lakhatáshoz való jogát védi. Mindezen túl több mint ötven állam alkotmánya tartalmazza különböző megfogalmazásban a lakhatáshoz való jogot. Magyarország Alaptörvénye sajnos nem tartozik közéjük. Olyan államokról van szó, mint Hollandia, Banglades vagy Oroszország.A lakhatáshoz való jog gyengéi, egyúttal a belőle eredő állami kötelezettségek legjobban a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya szövegének értelmezésével demonstrálhatók. A részes államok elismerik a megfelelő életszínvonalhoz való jogot, amelynek része a lakhatáshoz való jog, és megfelelő intézkedéseket hoznak megvalósítása érdekében.Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága a lakhatáshoz való jogból eredő további állami kötelezettségeket vizsgálva a következő elemeket emeli ki. A lakhatás joga mindenkit megillet, és tartalma nem értelmezhető szűken oly módon, hogy az nem jelent többet, mint hogy az ember feje felett tető legyen.Inkább úgy kell tekinteni, mint jogot a biztonságban, békében és méltóságban való életre. Ez jelenti a megfelelő lakhatáshoz való jogot, amely összhangban van az egyezségokmányba foglalt jogok alapjául szolgáló, minden embert megillető veleszületett méltósággal.A megfelelő lakhatáshoz való jog, noha nyilvánvalóan eltérő tartalmú lehet különböző szociális, kulturális vagy éghajlati viszonyok mellett, további közös elemekkel is rendelkezik, amelyek megléte előfeltételét jelenti a jog tényleges élvezetének.Ilyenek a birtoklás zavartalansága, a felszereltség, a megfizethetőség, a lakhatóság, a hozzájutás, az elhelyezés és a kulturális értelemben vett megfelelő jelleg. A bizottság által azonosított elemek közül az állam kötelezettségei szempontjából a birtoklás zavartalanságának, a megfizethetőségnek és a hozzájutásnak vannak a legfontosabb következményei. Ami a birtoklás zavartalanságát illeti, a bizottság az ingatlan vagy a tulajdon elfoglalását is a birtoklás egy formájának ismeri el, amit szintén megillet bizonyos védelem az erőszakos kiköltöztetéssel szemben.A holnapi 7. Lakásmenetre 14 órától lehet gyülekezni a Deák téren. A 15 órakor induló menet tervezett útvonala: Deák-tér - Gerlóczi utca - Városház utca - Szervita tér - Petőfi Sándor utca - Bécsi utca - József Attila utca - Széchenyi István tér- Akadémia utca - Kossuth tér. Útközben bárhol lehet hozzá csatlakozni. A 7. Lakásmenethez már több mint ötven civil szervezet csatlakozott, neveik A Város Mindenkié honlapján olvashatók, a rendezvény részletes programjával együtt.A programot egyébként a legtöbb támogató szervezet honlapja, vagy Facebook-oldala közli, de olvasható az Európai Baloldal A Mi Időnk nevű hírportálján is.