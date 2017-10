Holnap lejár a határidő: több tízezer magyar bukja az utazási kedvezményt

Forrás: Pénzcentrum/Sztárklikk

Sok kedvezményt biztosít a diákigazolvány, akié viszont nem érvényes, az jogtalanul veszi igénybe a kedvezményt, és bírságot kaphat.A MÁV-START is felhívta a vonattal utazó diákok figyelmét arra, hogy október 31-ig érvényesek az előző félévre kiadott matricák, utána már nem utazhatnak vele kedvezményesen. Ha azonban elfelejti a diák beszerezni az új matricát, és mégis diákjeggyel utazik, akkor a megállapított menetdíj vagy pótjegy árán felül további 8 ezer forint pótdíjra számíthat.Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákok a MÁV-START vonataira egyébként 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak menetjegyet. A közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevő nappali és esti tagozatos tanulók 90 százalékos havi-, félhavi-, illetve 30 napos bérletet is vásárolhatnak lakóhelyük vagy tartózkodási helyük és oktatási intézményük székhelye, illetve gyakorlati képzésük helyszíne között.A BKV-nál még nagyobb a bírság. Ha érvényes igazolvány nélkül utazik valaki diákjeggyel, vagy bérlettel, annak 16 ezer forint pótdíjat kell fizetnie. Abban az esetben, ha valójában rendelkezik tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal, csak nem érvényesítette az igazolványát, akkor a pótdíjazás napjától számított 5 munkanapon belül bemutatja a BKV-nak az érvényesített igazolványt, akkor olcsóbban is megúszhatja.Érvényes havi diákbérlettel kétezer forint, éves, negyedéves és szemeszterbérletnél ezer forint eljárási díj ellenében elengedik a 16 ezres pótdíjat. Ha azonban ez nem történik meg, vagy túlcsúszik az 5 munkanapon, akkor bizony ki kell csengetni a pótdíj teljes összegét.A Volán buszokon is hasonló a szabály, ugyanakkor a pótdíj 12 ezer forint, a kedvezményre jogosító igazolvány utólagos bemutatására azonban nem 5 munkanap, hanem 15 nap áll rendelkezésre.