Hónapok óta találkozgat Vona és Havas Henrik

Szerző: Márkus

Vona Gábor a cikk megjelenésének napján közösségi oldalán is foglalkozott a könyvvel.Eszerint számára is "nagy kihívást és izgalmas utazást jelentettek az elmúlt pár hónap találkozásai". Ebből egyértelműen kiderül, hogy a könyv ötlete nem új keletű, a Havas tanár úr hónapok óta rajta van a projekten.Vona szerint a találkozások alkalmával lezajlott "beszélgetésfolyamnak az esszenciája az a könyv, ami néhány hét múlva a boltokba kerül".A Jobbik elnöke biztos abban, hogy nem csak a megjelenése előtt, hanem a megjelenése után is ad majd okot a vitára. De mint írja, pont ez volt a célja, a közélet vitáit értelmes irányba terelni.Bejegyzéséhez egy meghitt fényképet is posztolt, amelyen az ATV műsorvezetőjével beszélgetnek, háttérben a parlament épületével, kezükben pedig egy-egy naranccsal.