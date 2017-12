Hoppá! Átverhette Orbánt a szövetségese?

Szerző: Herczeg Ármin

A CBA vezére hosszú időn át az a Baldauf László volt, aki korábban maga is bolti kereskedőként dolgozott (állítólag nem is volt rossz a szakmájában), majd a CBA elsőszámú vezetője lett. Nemcsak irányította a láncot, hanem maga is sok üzlet tulajdonosaként volt benne a bizniszben.Hogy mennyire volt jóban a Fidesszel Baldauf, azt remekül mutatta az az ünnepi beszéde, amelyet a CBA huszadik születésnapján mondott el, rengeteg boltvezető előtt. Abban a megszólalásában hosszan szidta a baloldalt, és buzdított Orbánék támogatására. Furcsa volt hallgatni, hiszen egy kereskedelmi vezetőtől nem politikai kampánybeszédet várna az ember.De minden pálya véget ér egyszer, Baldauf is nyugállományba vonult. Csakhogy -legalábbis most így tűnik- nem vitte tovább a magyar kereskedők, a magyar vásárlókért, a multik ellen vonalat. A Népszava írta meg, hogy a Lidl-vel tárgyal boltjainak eladásáról. Ha ez tényleg így van, akkor ez nemcsak a többi CBA kereskedő arcul csapása (hiszen az egyik legerősebb konkurenst erősíti), hanem azé a Fideszé is, amely az elmúlt években mindent megtett azért, hogy a cégcsoport erősödjön. Nem véletlen emlegették, és emlegetik a CBA-t, a kormány kedvenc boltláncának. Ha valóban a Lidl-hez mennek Baldauf boltjai, akkor ez bizony rés a pajzson.Az üzletember egyébként a Független Hírügynökségnek cáfolta, hogy egyetlen boltot is eladna, ám a tárgyalás tényét nem cáfolta. Van az előző mondatban azért némi ellentmondás: ha nem akar eladni, akkor miről tárgyal? Az időjárás viszontagságairól? Az is tény, hogy van már olyan korábbi CBA bolt Budapesten, amelyen már a Lidl emblémája látható. Nem zörög a haraszt?Egyébként, ha tényleg eladja Baldauf a boltjait, akkor sem rengeti meg a CBA alapjait, hiszen a hírek szerint az ő üzletei olyan 20 milliárdot forgalmaznak évente, ami eltörpül a lánc teljes forgalma mellett. Inkább azért érdekes, mert ha a hajdani nagyfőnök is megfricskázza Orbánt, azzal kijelölheti a többi CBA tulaj útját is.