Hoppá! Van egy nyugat-európai ország, amelyikkel nem vesztünk még össze, sőt jóban vagyunk

Forrás: MTI

A találkozó után Németh Zsolt közölte: a megbeszélésen kétoldalú és nemzetközi ügyeket is érintettek. Egyetértettek abban, hogy közös érdekük az Európai Unió sikere, és bár Svájc nem tagja az uniónak, a két országnak nagyon hasonló az elképzelése Európa jövőjéről - mutatott rá. Kifejtette: mindkét ország álláspontja szerint az EU-nak nyitottnak kell maradnia az európai partnerek felé.A politikus kitért rá: Magyarország hálás a Svájci Alap támogatásáért, amely jelentősen hozzájárult a fejlődéshez Magyarországon, és remélhetőleg az alap tevékenysége folytatódik a jövőben.Németh Zsolt méltatta Svájc fellépését nemzetközi ügyekben, az országot nagy tisztelet övezi egyedülálló globális szerepe miatt. Svájc nemcsak ENSZ-szervezetek székhelyeként szolgál, hanem fontos közvetítői szerepet tölt be konfliktusokban, a svájci diplomácia munkájának köszönhetően a világ biztonságosabb, stabilabb hely - fogalmazott.Roland Rino Büchel, a svájci külügyi bizottság elnöke úgy nyilatkozott, bár a svájciak többsége továbbra sem szeretné, ha országa csatlakozna az EU-hoz, fontosnak tartják a szoros kapcsolatok kiépítését az unióval és annak tagállamaival, így Magyarországgal is.Mint mondta, csak pozitív visszajelzéseket hallott a Svájci Alap magyarországi tevékenységéről, jó, hogy sok projektet tudtak támogatni az elmúlt években.A svájci politikus emellett kiemelte a magyar-svájci gazdasági kapcsolatok jelentőségét is, mint mondta, delegációja budapesti látogatása alkalmával Magyarországon beruházó svájci cégek képviselőivel is találkozik.