Horváth Csaba: Botka László jól döntött

Forrás: atv.hu

Az MSZP fővárosi képviselője szerint Botka László is jó miniszterelnökjelölt volt, és senki sem fúrta meg a pártban. Öt feltétele volt, ebből néggyel sokan egyetértettek, de a Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos stratégiája nem működött.A politikus azt mondta, hogy nem volt elhibázott Botka László DK-val szembeni politikája, de az kérdés, hogy a vitákat mennyire kellett a nyilvánosság előtt folytatni. Szerinte: Botka László jól döntött, amikor lemondott, mert azt látta, hogy nincs alternatívája az együttműködésnek. Ugyanakkor az ezzel kapcsolatos stratégia javításában már nem akart részt venni.Horváth Csaba azt is mondta, hogy az MSZP egy héten belül: négy potenciális partnerrel is tárgyalni fog az együttműködésről.