Horváth Csaba: csak a kormányváltás lehet cél!

Szerző: Nagy András

Az ellenzék célja nem lehet csupán az újabb fideszes kétharmad megakadályozása, a minimumcél a kormányváltás kell legyen Horváth Csaba szerint, aki a római-parti mobilgát népszavazása kapcsán nyilatkozott a Sztárklikknek. Erről a fővárosi közgyűlés szocialista tagja azt mondta, az MSZP is támogatja és beleáll a gyűjtésbe, miután tegnap kiderült, hogy hosszas hercehurca után a Kúria végül is átengedte az erről szóló kezdeményezést.Ez egy olyan sikeres ügy lehet, amivel a demokratikus ellenzék megmutathatja, hogy a választókkal és egymással együttműködve igenis fel tud lépni a fideszes hatalmi arroganciával szemben - jelentette ki Horváth Csaba, aki szerint a napi húszmilliárd forint költségvetési bevételt termelő budapestiek megérdemlik, hogy az életüket befolyásoló kérdésekben a mindenkori városvezetés kikérje a véleményüket.Nyilvánvaló ugyanakkor az is, hogy ez a küzdelem túlmutat az óbudai gát ügyén, hiszen a fideszes hatalomgyakorlás elleni szimbolikus küzdelemről is szó van. Ha a kormányváltást akaró többség itt Budapesten és a médiánk köszönhetően vidéken is azt látja, hogy a demokratikus ellenzék képes összefogni az embereket érintő fontos ügyekben, akkor abból valami egészen jó is kisülhet - mondta.Lehet, hogy Tarlós István nagyobb autonómiát szeretne kiharcolni a kormánynál a fővárosnak, csakhogy jelenleg éppen ő az, aki a fővárosiak akarata ellenére egy hibás és káros nyomvonalon építtetné fel a gátat. Hogy csupán politikai, vagy netán üzleti érdeke is fűződik ehhez, az még kérdéses Horváth Csaba szerint.Az MSZP-s politikust a jövő évi választásról is kérdeztük. Erről azt mondta, a népszavazás sikere kimozdíthatja az ellenzéket a jelenlegi merev állapotából, amire szükség is van, ugyanis ebben a játszmában a második helyért nem jár semmi, Orbánék a veszteseknek nem osztanak lapot. Aki tehát nem mer nagyot nyerni, az kicsit se fog tudni veszteni - utalt Horváth Csaba azokra a véleményekre, mi szerint az ellenzék reális célja az újabb fideszes kétharmad megakadályozása lehet 2018-ban, és ennek a küzdelemnek az első számú csatatere nyilván Budapest lehet.Teli gatyával nem lehet csatába menni, annak a szavazók is messziről érezni fogják a szagát - fogalmazta meg plasztikusan hogy miért nem tartja kívánatosnak a pusztán kétharmadellenes ellenzéki stratégiát.