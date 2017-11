Horváth Csaba: sok jóra ne számítsanak a budapestiek

Szerző: Nagy András

Horváth Csaba hétfő reggel az ATV Start című műsorában Újpest Városkapunál állva jelentkezett be. "A forgalom egyelőre tűrhetően alakul" - jelentette reggel 7-kor, hozzátéve, hogy ennek ellenére sok jóra ne számítsanak a budapestiek a következő években, hiszen a 3-as metró mától induló felújítása kapcsán komoly fennakadások voltak már eddig is, és az igazi káosz még csak most jön.Horváth a stúdióban ülő Vujity Tvrtko kérdésére elmondta, biztos benne, hogy nem fog a gyakorlatban működni a BKK által a metrópótlásra felállított koncepció, elsősorban azért, mert a jelenleg rendelkezésre álló pótlóbuszok kapacitása nagyon kevésnek tűnik.A műsorvezető itt arra emlékeztetett, hogy Tarlós István főpolgármester szerint "csacsiság" több buszt követelni az M3-as metró északi szakaszára, Horváth Csaba szerint ugyanakkor nagyon nem jön ki a matek, mégpedig azért, mert Tarlós csak az utasok felével számolt, az emiatt várható óriási torlódással viszont nem.A szocialisták helyszíni "riportere" a bejelentkezésében úgy tájékoztatott, hogy 1200 főt képes szállítani egy orosz típusú metrószerelvény. Világos tehát, hogy ekkora kapacitást kell buszokkal teljesíteni ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a pótlás. Az utasok felének elszállításához mintegy 80 darab buszra lenne szükség, ehhez képes a főváros 60-at állított be most. A következő időszakban nagyon sokan fogják úgy érezni, hogy az út szélén hagyja őket Tarlós István és a fővárosi vezetés - állapította meg az MSZP tudósító-képviselője.Az MSZP most azt kívánja elérni, hogy a 30%-kal kisebb kapacitást biztosító BKK a felújítás idejére a fővárosi bérletek árát 30%-kal csökkentse azoknak, akik az 3-as metró elégtelen pótlása miatt késést szenvednek.Minimum 150 busz kellene a pótlás gördülékeny lebonyolítására a szocialisták szerint, és az eredeti tervek is erről szóltak. Ebből lett 60 busz, emlékeztetett Horváth Csaba. Öt-hat milliárd forintból be lehetne szerezni a hiányzó járműveket, 40-ből pedig fedezni lehetne egy európai színvonalú, teljes pótlást. Ezt az összeget fővárosnak azonnal a budapestiek rendelkezésére kellene bocsátania - jegyezte meg az ATV alkalmi tudósítója.Horváth egyébként még a tavasszal ajánlott egy fogadást Tarlósnak, hogy nem kezdődik el szeptember előtt a felújítás. Ő a fizetését ajánlotta fel, a főpolgármester azonban nem ment bele a fogadásba, mondván: neki jóval nagyobb az illetménye.