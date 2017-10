"Hú b@zmeg, mennyire utálom a Fideszt"

Forrás: Magyar Narancs / 24.hu

Elismeri, ha ő irányítaná a Cseh Tamás Programot, biztosan nem támogatná a koncertjét, de nagyobb gondnak tartja a taót, amelyre egy új iparág alakult, amely finoman szólva sem a jegybevételek maximalizálására törekszik.El sem akarják adni a jegyeket, ingyenjegyekkel kivattázzák a nézőteret, azokat eladott jegyként könyvelik el, és felveszik rá a taót. A kultúrában a tao nem feltétlenül ördögtől való, de ez így egyszerűen adócsalás.Az uram-bátyám viszonyokról szóló dalait azzal magyarázza, hogy a balkáni működés mindig is idegesítette. Szerinte a poroszos hagyományok Magyarországon úgy ötvöződtek a balkáni viselkedéskultúrával, hogy mindegyikből a szart tartottuk meg.Elmondhatja például a Narancsnak, hogy hú bazmeg, mennyire utálom a Fideszt, de minek, ha csak azokhoz beszélne, akik ugyanúgy utálják, mint ő, miközben azokat kellene meggyőzni, akik még mindig támogatják ezt a rezsimet.Visszaidézve gyermekkorát úgy véli, a kommunisták bágyadtabban nyomták az agymosást, ezért tart sok-sok ügyet a melegházasságnál jóval égetőbb problémának.Az interjúban azt mondja, Orbánt csak úgy lehet leváltani, ha a balosok meg a kispártok az LMP-től a Momentumig összehoznak egy választási koalíciót a Jobbikkal. A koalíció egyetlen célja a kormányváltás lenne. Ha nem így lesz, akkor harminc-negyven évig maradhat, ami most van, kábé ennyi az autokráciák és diktatúrák szavatossági ideje...Ez az egyetlen forgatókönyv létezik, semmi más, az összes többi egzisztenciális kaparászás. Csak ettől fél a Fidesz, nem véletlen, hogy a pártokat úgy osztja meg titkosszolgálat eszközökkel, hogy erre a forgatókönyvre minél kevesebb esély legyen.Szerinte nem ördögtől való tisztességes célokért a Jobbikkal a választási koalíciót kötni. Ha lenne egy ilyen, akkor szívesen lennék plakátfiú, mert ahogy Orbán Viktor mindig mondja, össze kell fognia az országnak! Ez igaz - csak éppen az ellen a tizenvalahány ember ellen, aki most a markában tartja.