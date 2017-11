Hülye zsidókról írt cikket Jeszenszky Géza fia

Amikor az identitáspolitikában, a baloldal manipulációs tevékenységében évtizedek óta jelentős szerepet vállaló Konrád György is rájött arra, hogy itt most egy valós veszély jelent meg a zsidóság számára, és azt merészelte mondani, hogy egyetért Orbán Viktor migrációs politikájával, még az ő pozíciója is megingott, és ahogy Vésey Kovács László is remekül megjegyezte a minap írt cikkében, még neki is hosszú canossát kellett járnia, hogy az "övéi" ki ne taszítsák.



Vannak tehát okos zsidók és hülye zsidók. Ahogy a keresztények, a filozófusok, az újságírók, a tanárok, a suszterek, a melegek, a bélyeggyűjtők, a Star Trek rajongók, a vegetáriánusok stb. között is vannak hülyék is, meg okosak is. Vannak, akik látják a valóságot, és elfogulatlanul, tényleges és jól felfogott érdekeik mentén képesek gondolkodni, döntéseket hozni.



És vannak, akik lehetnek bármily tanultak is, lobogtathatják a végzettségüket bizonyító papírokat, de abba a kategóriába esnek, amit a libanoni származású amerikai író-üzletember-professzor Nassim Taleb nagyon találóan úgy nevez: IYI - Intellectual Yet Idiot. És amit mi mostantól itthon is nevezhetünk így: ÉDI. Értelmségi, De Idióta.

Forrás: Figyelő

Jeszenszky Zsolt szerint akik ezt továbbra sem értik, akik továbbra is vevők a korábbi szlogenekre, az identitáspolitika hamis narratíváira, "ők a buta zsidók". Rögtön ki is hangsúlyozza, szó nincs róla, hogy a zsidók buták lennének. Sőt, ellenkezőleg, kijelenti, hogy vannak okos zsidók is, és talán egyre többen, és egyre bátrabban meg is mernek szólalni. Nincs azonban könnyű dolguk - állítja az Orbán-kormány feltétlen híveként korábban saját édesapjával, Jezsenszky Gézával a Heti Válasz hasábjain nyilvános vitába bocsátkozó szerző.