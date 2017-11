Identitásérzések és korpolitika

Szerző: Fekete György

Papókámnak - élete vége felé - tapintatosan jeleztem: megrökönyödtető, amikor publikum előtt arról beszél, hogy a soha nem múlóan szeretett anyukáját halálba rúgó (szó szerint értendő, hasfalat megnyitó módszer...) SS-legénynek is megbocsájtana ma már. Ugyanúgy valamiféle, testemet is átható zsibbadással fogadtam a nemzetközi hírű egykori Lukács-tanítvány minapi nyilatkozatát, miszerint most hagyjuk figyelmen kívül a JOBBIK mélyen rögzült antiszemitizmusát, hogy e szélsőséges jobboldali párt taktikai szövetségesünk lehessen Orbán Viktor rezsimjének felszámolásában.Nem bírálhatom e két ember időskori engedékenységét, hiszen mindketten a halál öleléséből jöttek vissza, fiatalon és tele sok mérhetetlen szenvedéssel. Hellert - lásd a Bicikliző majom c. kötete - háromszor is kucorogtatták a nyilas őrök a Szent-István parkban, ahol fegyverek ropogásának hangja jelezte, néhány perc múlva rákerülhet a sor a Dunába lövetésben (s egy ízben már a rakparton várakoztatták így), apámat meg e paraméterekkel hozta-szállította haza az őt felkutatni visszament nagyapám a csehországi koncentrációs táborból 1945 tavaszán: 17 év / 180 cm / 37 kg - hastífusszal, gyomor- és tüdőbajjal, mk. oldali lábszárfekéllyel.Véleményem nagyon eltér az övékétől (bizonyos bűnöket ember nem bocsáthat meg, no meg anno a német kommunisták is ráfaragtak, hogy nemegyszer a nácikkal együtt obstruáltak a weimari demokrácia ellehetetlenítéséért, amiképpen a liberálisokat-konzervatívokat se mentette meg, hogy megszavazták a felhatalmazási törvényt Hitlernek...), mégsem bírálhatok. Nem visz rá a lélek. Ellenben, éppen ezért, tehetetlen vagyok. A politikai cselekvés tekintetében teljesen megbénultam. Holott - tudom - ragadozóval szemben (értem alatta a radikális jobboldali pártot) kockázatos dolog passzívnak mutatkozni. Még ha a szelídség álruháját ölti is fel (középre húz, ún. cuki-kampányt folytat; ismerjük ezt a magyar történelemből, volt nekünk egy Gömbös Gyulánk...).Inkább idevetem egy másik, szintén nem enyhülő kínomat.A magyar keresztény nagyegyházak Jézus Krisztushoz való viszonyukban máig megoldatlan, igen komoly hitbéli feladványt hordoznak, amely állapot a zsidónak minősített/bélyegzett magyarokban és utódaikban jelenleg is hozzájárul a bármikor beindítható veszedelemérzetre érzékenység fönnmaradásához.Nem tudok arról, persze tévedhetek - bár ezúttal nem valószínű -, hogy a honi történelmi keresztény egyházak (a római katolikus, a református és az evangélikus) kellő súllyal szembenéztek volna a ténnyel, miszerint anno megszavazták az első két zsidótörvényt; erről például lásd K. Farkas Claudia: Zsidótörvények - egy egyházi ember szemével. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerkesztette: Fazekas Csaba. Miskolci Egyetem BTK Újkori Egyetemi Magyar Történeti Tanszék, 1999.Tehát e keresztény nagyegyházak igent mondtak arra, hogy mivel Jézus anyai ágon zsidó származású, ennél fogva ő maga szintén zsidó, s ezért Jézus (Jesua), aki az összes keresztény számára Isten fia és mint ilyen, a keresztények közösségének megalapítója, ha visszatérne, elszenvedné mindazokat a tragédiákat, amelyek a nevezett törvények általi pozitív érintettség következtében a magyar zsidóságot sújtják/sújtották, beleértve a szörnyű végkifejletet.Vagyis Jézust is megfosztanák állásától-munkájától, megaláznák, mind több holmiját elrabolnák, másodrendű állampolgárnak bélyegeznék, hogy majd a mellére kötelezett sárgacsillaggal Auschwitzba deportáltassék, így taszítva ki őt teljesen és véglegesen nem csupán a magyar nemzetből, hanem az emberi nem egészéből...Nem lenne ideje, hogy a magyar történelmi keresztény egyházak közös konkrét és önkritikus nyilatkozattal gyakoroljanak bűnbánatot a tárgyban!?Az itt felvetett két kérdés csak látszólag független egymástól. Valójában nagyon is összefüggenek. Heller igen téves politikai állásfoglalásához kapcsolódik a Jézus-követő egyházak önreflexiójának elégtelensége. Mindkettő ugyanabban, immár történelmi állapottá rögzült kontextusban jelent meg. Amelyben - a keresztény egyházak meghatározó részének asszisztálásával - a többségi társadalom változatlanul zsidó ügynek tekinti a holokausztra emlékezést. Ennek negligálását szorgalmazza Heller? Valami nagyon nem kerek...