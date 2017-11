Így hazudnak Orbán papagájai

Forrás: Index / Sztárklikk

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere pénteken az Echo Tv-n említette az ügyet, Puskás Imre, a Fidesz szóvivője egy szombati sajtótájékoztatón hozta szóba. Németh Szilárd, a kormánypárt alelnöke vasárnap mondta el ugyanezt a sajtónak. Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatornán vasárnap megismételte az állítást.Tényleg megszavazta a kötelező kvótát az Európai Parlament? - teszi fel a kérdést az Index . Rögtön meg is adja a határozott választ: nem!Arról döntött az EP, hogy indulhat a tárgyalás a kvótákról a kormányokkal. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament kiválaszt egy küldöttséget, az uniós kormányok illetékes miniszterei is küldenek egyet, és ők a következő hetekben összeülnek, és elkezdenek róla beszélgetni, hogy hogyan nézzen ki az új menekültfogadási rendszer.A szavazás jegyzőkönyvében ez úgy szerepel, hogy "intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatot" hozott a parlament. Aki nem hiszi, ide kattintva megnézheti.Az Index idézi Gulyás Gergelyt is, aki a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta, hogy a "balliberális ellenzék" mellett a Fidesz saját frakciójának, a néppárti frakciónak a jelentős része is megszavazta a határozatot.