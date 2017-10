Így magyarázzák a rákgyógyszerek finanszírozásának szűkítését

Forrás: MTI / Sztárklikk

A közlemény szerint az elmúlt évek sikeres intézkedéseinek köszönhetően mára a legtöbb törzskönyvezett gyógyszer elérhető a betegek számára az onkológia, a hematológia, a gyulladásos autoimmun betegségek és több más betegség esetén.Hangsúlyozták, a NEAK elkötelezett, hogy folyamatosan biztosítsa a hozzáférést ezekhez a gyógyszerekhez, még akkor is, ha egy-egy beteg kezelése akár 15-20 millió forintba is kerülhet.A következő évre két eljárás keretében szerzik be a gyógyszerek. Az első eljárásban minden egyes hatóanyagot (35 gyógyszer) külön-külön szerzik be azért, hogy azon betegeknek, akiknek a kezelés már megkezdődött az egyik gyógyszerrel, biztosítva legyen a készítmény.A másik eljárásban, új kezelés megkezdésekor, amikor nem lehet különbséget tenni, melyik gyógyszerrel érhető el jobb eredmény, nem indokolható, hogy egy gyártó magasabb áron adja a készítményét, mint az ugyanolyan hatású szer ára.