Így oldaná meg a DK a devizahitelesek problémáját

Íme a Demokratikus Koalíció csomagja:

1. Az állami követeléskezelő három év alatt vegye át a devizahitelesek adósságait pénzintézetektől és követeléskezelőktől a hitelező bankok által nyilvántartott értéken, ami mára nagyjából a tartozás felének felel meg.



2. Ezután lehetővé kell tenni, hogy a bajban lévő adósok 0%-os kamattal ezen a csökkentett áron fizethessék ki ingatlanjaikat.



3. Ha valaki erre nem képes, akkor az államnak gondoskodnia kell arról, hogy szociális bérlakásként használhassa a továbbiakban az ingatlant.



4. A végrehajtásban való árverezés szabályait úgy kell módosítani, hogy a tulajdonos elővételi jogával élhessen és erre is vonatkozzon a kamatmentes jegybanki hitel.



5. A végrehajtási eljárásban csökkenteni kell a kifogások elbírálásának határidejét, a határidő elmulasztása legyen halasztó hatályú.



6. Azonnal egyéves kilakoltatási moratóriumot kell hirdetni annak érdekében, hogy mód legyen az adott család számára kínálható megoldás kidolgozására.



(Ez a közüzemi tartozások miatt fenyegetettre is kiterjedne, hogy ott is mód legyen az adósságok rendezésére az új lakhatási támogatási rendszer segítségével).



7. Állami garanciával futamidő hosszabbítást kell biztosítani azoknak a családoknak, akiknek az árfolyam gát lejárta miatt jelentősen megnőtt a törlesztő részlete.



8. Ezeknek az intézkedéseknek a forrása Nemzeti Bank megszüntetett alapítványainak összege és az MNB költségvetésbe kötelezően befizetett nyeresége, évente mintegy 100 milliárd forint lesz.

Szerző: Konczik Márton

A kormány korábbi lépései, a végelszámolás és a forintosítás nem jelentett megoldást a legnehezebb helyzetű adósok számra. A nemzeti bank ajánlása szerint a hitelintézeteknek tavaly ősszel kellett - még egyszer utoljára - megkeresniük a nem fizető adósokat, hogy megállapodjanak velük a tartozás rendezéséről. 72 ezer adóst kerestek meg a hitelintézetek, de közülük csupán 4000-rel sikerült megegyezniük. A KDNP által kezdeményezett családi csődvédelem is teljes kudarcot vallott, az 20 ezer bajba jutott adóst vártak, ám csupán töredékük jelentkezett.A devizahitelezést 2001-ben, az első Orbán kormány idején vezették be. Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként már 2005-ben felhívta a figyelmet a devizahitelezés veszélyeire, a devizahitel felvétele lényegesen több kockázattal és extra költségekkel jár, ami az alacsony kamatokban nem tükröződik." írta 2005-ben.A devizahitelesek problémáinak legfontosabb oka, hogy a kormány és a függetlenségét elvesztett Nemzeti Bank mesterségesen alacsony tartja a forint árfolyamát a válság elmúlása után is. 2008-ban az euró árfolyama 240 forint alatt volt, most pedig 300 forint felett van.Ez legalább egyharmadával nagyobb törlesztő részletet jelent. A svájci frank esetében még rosszabb a helyzet. Ugyanakkor a Nemzeti Bank több százmilliárd forint nyereségre tett szert az elmúlt években az alacsony árfolyamok miatt, csak a forintosítás nyomán 100 milliárd forint többletnyeresége volt 2014-ben. Ezt a pénzt aztán magas fizetésekre, jamaicai utazásokra, baráti alapítványokra és a rokonok támogatására fordítja a bank.A DK Sokak Magyarországa című programja szerint az állam dolga nem az, hogy a devizahitelesek problémáin nyerészkedjen, hanem hogy megoldást kínáljon a nehéz helyzetű családoknak.