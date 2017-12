II. Erzsébet durván Trump fejére koppintott

Forrás: MTI

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap név nélkül idézett forrásai szerint Trump február 26-án érkezne egy napra Londonba, és látogatásának időzítése egybeesne az Egyesült Államok új londoni nagykövetségének megnyitásával.A lapnak nyilatkozó bennfentesek úgy tudják, hogy az időpont már tíz napja szerepel Trump programjában, és nem módosították azután sem, hogy az amerikai elnök a minap komoly diplomáciai vihart kavart az Egyesült Államok legszorosabb európai szövetségesének számító Nagy-Britanniában, miután a Twitter üzenőportálon újraközölte a Britain First nevű radikálisan muszlimellenes brit csoport három videóját.A csoport egyik vezetője ellen, akinek Twitter-oldaláról Trump átvette a videókat, büntetőeljárás folyik Nagy-Britanniában szélsőséges gyűlöletkeltő kijelentései miatt.Az ügyben Theresa May brit miniszterelnök személyesen is rosszallásának adott hangot, "helytelennek" nevezve, hogy Trump "egy hazugságokat terjesztő, feszültségeket szító, gyűlölködő" csoport videóit népszerűsíti.Az amerikai elnök azonban May megrovó nyilatkozatára is indulatos Twitter-üzenetben válaszolt, felszólítva a brit kormányfőt, hogy "ne rám összpontosítsa figyelmét", hanem "az Egyesült Királyságban zajló, romboló radikális iszlám terrorizmusra".Theresa May januárban, alig hét nappal Trump beiktatása után adta át az állami látogatásra szóló meghívást Washingtonban az amerikai elnöknek.A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégei, a brit királyi protokoll teljes pompájával fogadják és az uralkodó valamelyik rezidenciáján, a londoni Buckingham-palotában vagy a windsori kastélyban szállásolják el őket.Meg nem erősített hírek szerint Trump már az idén eleget tett volna a meghívásnak, ám a Nagy-Britanniában kibontakozó hatalmas tiltakozási hullám miatt az állami látogatás tervét egyelőre jegelték.A halasztás tényét már abból is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök állami látogatása nem szerepelt a júniusi előrehozott választások után megalakult brit kormány új programjában, amelyet a hagyományoknak megfelelően II. Erzsébet királynő ismertetett a felsőházban, márpedig e programismertető beszédekben az uralkodó mindig megemlíti, hogy kiket fogad állami látogatáson az adott évben.A látogatás megakadályozására "Stop Trump" néven már februárban külön kampánycsoport alakult, amely - miután Trump a minap megosztotta a szélsőséges muszlimellenes brit csoport videóit - bejelentette: újult erővel kezdi szervezni a tiltakozást, és egymilliónál több tüntetőt szólít London utcáira, ha az amerikai elnök állami látogatásra érkezne a brit fővárosba.A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján a látogatás tervének bejelentése után megjelent egy felhívás, amelynek kezdeményezői szerint Trumpot nem szabad állami látogatásra meghívni, mivel ez "kínos helyzetbe hozná" II. Erzsébet királynőt. A petíció szerint az amerikai elnököt "a nőkkel szembeni, alaposan dokumentált gyűlölete és közönséges magatartása alkalmatlanná teszi arra, hogy Őfelsége fogadhassa".A felhívást a petíció nyári lezárásáig csaknem 1,9 millióan írták alá.