Ilyen hülye fejet még sosem vágott Németh Szilárd

Szerző: Jász

Németh Szilárd napirend előtt azért kért szót, hogy reagáljon Soros György hétfőn reggel publikált válaszára. Soros pontról pontra cáfolta a kormány nemzeti konzultációs kérdőívének tartalmát, több ponthoz is azt írta: "Soros György soha nem tett ilyen kijelentést. Ez hazugság."Majd a Financial Times-nak adott interjúban azt is mondta, hogy Orbán megváltozott, "egy rendszerellenes lázadóból egy maffiaállam vezetője lett".Németh Szilára a Parlamentben azzal kezdte a felszólalását, hogy igenis létezik a Soros-terv. Azt is megjegyezte: szerinte Szél Bernadett egyet is ért ezzel.Ekkor Szél felpattant és megjelent Németh Szilárd mögött Hadházy Ákossal és felmutattak egy A4-es papírt, amelyre azt írták rá, hogy "Hazudik!!!".