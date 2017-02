Imaszövetséget hoznak létre a paphiány leküzdésére

Munkából sosem elég - Tállai most már újságot is szerkeszt

Forrás: MTI

Veres András elmondta: a Boldog Apor Vilmosról elnevezett imaszövetségbe jelentkezőknek a püspökség elküldi azt az imát, amellyel naponta imádkozhatnak papi, szerzetesi hivatásokért. Mint mondta, a szövetséget az egyházmegyéjében tapasztalható paphiány miatt hozza létre, de a kezdeményezéshez az ország bármely pontjáról lehet csatlakozni, hiszen országszerte szükség van új papokra, szerzetesekre.A megyés püspök szerint az egész Európában tapasztalható paphiánynak több oka van, Magyarország pedig különösen nehéz helyzetben van, mert "nálunk mostanra érett be az ateista diktatúra gyümölcse". Több olyan generáció nőtt fel, amelynek tagjait tudatosan távol tartották az egyháztól vagy egyenesen eltiltották a vallástól, így értelemszerűen nem tudják továbbadni sem a hitet a gyermekeiknek. Pedig a papi hivatás "melegágya" a család, az a közeg, ahol az ember a mindennapjait éli.Veres András kitért arra is, hogy az a "konzumvilág amelyben élünk, szintén nem segíti a papi hivatás megerősödését". A hedonista életszemlélet a pillanatnyi örömök megszerzését tartja a legfontosabbnak, a "papi hivatás azonban ennek épp az ellenkezőjét akarja bizonyítani". Azt, hogy az embernek a tartós boldogságot kell keresnie, ami "csak úgy képzelhető el, ha a lelkében, értékrendjében emberi kapcsolataiban rend van" - fogalmazott.A Győri Egyházmegye honlapján is olvasható felhívás szerint az egyházmegyének jelenleg hat évfolyamon összesen hét papnövendéke van.