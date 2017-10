Íme a kormány 13+1-es feketelistája!

Szerző: Nagy András

A nap egyik aktualitását adó Czeglédy-ügy parlamenti tárgyalása kapcsán Molnár arról beszélt, hogy ez egy kétségbeesett kísérlet arra, hogy elterelje a figyelmet az oktatásról, az egészségügyről, továbbá azokról a "kínos, botrányos és piszkos" ügyekről, amikről hosszú ideje hallgatnak a miniszterek.Az ellenzéki politikus fel is sorolta ezeket egy 13+1 tételt tartalmazó listáról. Íme a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ügyek, amikre a mai napig nem kaptunk választ:1. Ghaith Pharaon. Hogyan kaphatott magyarországi vízumot? Hova vezetnek a már elhunyt üzletember magyar kapcsolatrendszerének szálai, kik profitáltak az országba való beengedéséből?2. Zaid Naffa-ügy. Az Orbán Viktor kedvenc arab üzletembereként számon tartott tiszteletbeli jordán konzul szintén megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon.3. A Szijjártó Péter vezette külügyi tárcához, valamint Fazekas Sándor földművelésügyi minisztériumához köthető Kiss Szilárd ügye, aki konkrétan egy egész vízumgyárat üzemeltetett Moszkvában, mellesleg kétszer is megbukott a szakszolgálati átvilágításon.4. Arton Capital-betörés. Mi történt a Rogán Antalhoz köthető letelepedési kötvénybiznisz cégnél? Fideszes belháború, a maradék koncért folyó konkurenciaharc?5. Azeri ügy. A baltás gyilkossal kezdődött, de máig nem ért véget, mert nem tudjuk, miért adta ki a kormány 2012-ben, és azt is titkolják, van-e köze a kiadatásnak a 2013-ban a két ország között megmozdult offshore dollármilliókhoz.6. Yandex-ügy. Máig homály fedi, hogy juthatott egy orosz céghez a nemzeti konzultációval kapcsolatos személyes választói adathalmaz.7. A vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kezdeményezés ügyében is csak a ködösítés megy. Kik bántalmazták Nyakó Istvánt a Nemzeti Választási Irodánál a magyar demokrácia 2015 február 23-i fekete keddjén?8. Mengyi "Voldemort" Roland ötmilliós kenőpénzbotránya.9. Simonka György és az intézményesített szociális szövetkezeti korrupció.10. Farkas Flórián és roma felzárkóztatási pénzek körüli milliárdos visszaélések.11. MET-ügy. Kik kaszálták le az olcsóbb ausztriai importgáz százmilliárdos hasznát a magyar kisfogyasztók helyett?12. Törvénytelen adatgyűjtés. A nemzeti konzultációnak álcázott fideszes adatbázis-építések ügye.13. A Matolcsy György-vezette Magyar Nemzeti Bank alapítványainál mindenféle luxusra eltapsolt közpénzmilliárdok.+1. Paks2 szerződés. Miért nem hozzák nyilvánosságra az orosz állammal megkötött szerződéseket?Fekete lista ez, amiről a választók szavazhatnak 2018 tavaszán - mondta a kezében tartott összesítésről Molnár Zsolt. Az igazi nemzetbiztonsági kockázat maga a kormány - jelentette ki végül a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium Bem téri épülete előtt tartott sajtótájékoztatón.