Orbán Viktor a Terror Házánál beszél a nemzeti ünnepen

Az ünnepi rendezvények idén is 22-én kezdődnek a hagyományos műegyetemi megemlékezésekkel.

A Terror Házánál mond beszédet Orbán Viktor október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján - jelentette be a kormányszóvivő. Az '56-os megemlékezéseknek idén is az egyik legfontosabb eleme és gondolata a szabadság fogalma - tette hozzá Kovács Zoltán.Az ünnepi rendezvények idén is 22-én kezdődnek a hagyományos műegyetemi megem...