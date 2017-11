Ismét akcióban a szélsőséges mozgalmak?

Szerző: Nagy András

Két nagyon fontos kérdésben nem látunk tisztán - mondta el Molnár Zsolt a nemzetbiztonsági bizottság csütörtök reggeli, részben zárt ülése közben tartott sajtótájékoztatóján. Az egyik a szélsőséges mozgalmak, paramilitáris fegyveres csoportok kérdése. Nemzeti arcvonal, Betyársereg, Hatvannégy vármegye mozgalom, és még sorolhatnánk azokat a szervezeteket, amelyekről az utóbbi időben ismét olyan információk kerültek napvilágra, amelyek a jogállamot veszélyeztető törekvésekről szólnak - hangzott el.Az ilyen típusú szervezetekkel kapcsolatban a bizottság szocialista elnöke, mint fogalmazott "zéró toleranciára kérte" Pintér Sándor belügyminisztert, valamint a titkosszolgálatokat. Ahol fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, illetve a demokratikus társadalmi berendezkedést veszélyeztető törekvések vannak, ott mérlegelés nélkül véget kell vetni az ilyen szándékoknak - jelentette ki, hozzátéve, hogy tisztázni kell a politika szerepét is, például Toroczkai László személyét illetően.A másik nagy kérdés továbbra is az azeri pénzmozgásoké. "Döbbenetes és elfogadhatatlan", mondta Molnár Zsolt, hogy ez ügyben továbbra is csak a mellébeszélés és a ködösítés zajlik. Ezért a testület szocialista elnöke az MNB-t vezető Matolcsy Györgyöt, és a NAV-ot felügyelő Tállai András államtitkárt is meghallgatná a nemzetbiztonsági bizottság következő ülésén.Molnár elsősorban azt szeretné tudni, mit tettek ezek a szervek a pénzmosás megakadályozása érdekében, illetve hogy mit tesznek annak érdekében, hogy végre kiderüljön, mi is történt valójában azzal az Azerbajdzsánból érkező kilencmillió dollárral, ami 2013-ban egy magyar banknál landolt, méghozzá egy átláthatatlan offshore-cég számláján. Mindkét ügyben "nagyon fontos meghallgatásokra kell, hogy sor kerüljön" a bizottság következő ülésén -tájékoztatott Molnár.Az MSZP-s politikus röviden beszélt a nemzetbiztonsági bizottság, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos LMP-s beadványról is. Szél Bernadett és Demeter Márta javaslata a bizottság Fidesz-KDNP-s többsége szerint nem alkalmas arra, hogy a parlament napirendjére kerüljön, Molnár Zsolt szerint azonban az indítvány alapvetően jó célokat szolgál, támogatható, ezért tárgysorozatba kellett volna venni. Botrányos módon ezt a Fidesz-KDNP megakadályozta - jelentette ki.