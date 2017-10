Ismét az 55 év felettieknek üzent a kormány

Forrás: InfoRádió

Az 55 év feletti korosztály foglalkoztatásának nincs különösebb kockázata - mondta az InfoRádiónak a helyettes államtitkár. Érdemes azonban még a korcsoportba érkezés előtt odafigyelni a munkavállalóra, és az életkori sajátosságoknak megfelelő munkakörülményeket biztosítani számukra. Munkavédelmi szempontból amúgy is kockázatbecslést és -értékelést kell végezni, arra is figyelemmel, hogy az adott feladatkörrel járó terhelés mely korosztálynak optimális.A dolgozónak is számolni kell azzal, hogy a végzettségének megfelelő, adott munkakört, nem biztos, hogy 55 évesen is el tudja látni, mert életkora, fizikai vagy pszichés állapota nem teszi lehetővé. Ennek kezelése, a munkaszervezés átalakítása ennek megfelelően volt a témája egy, a minisztérium által szervezett - mind a 28 tagállamban zajló - európai kampánynak.Az idősebb munkavállalók védelmét szabályozási és megelőzési eszközökkel biztosítanák. Előbbi körébe tartozik többek között a munkakörök megosztása és a rugalmas foglalkoztatás. Prevencióként pedig olyan ingyenes egészségügyi szolgáltatás munkáltatói bevezetését kívánják, amely meghaladja a szokásos éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot, és hozzájárul a munkavállaló egészségének megőrzéséhez.