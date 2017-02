Ismét megtámadták a zuglói rendészeket

Forrás: MTI-OS

A zuglói rendészektől járókelők kértek segítséget január 18-án azért, mert a Laky Adolf úti villamosmegállónál egy férfi belekötött a várakozókba. A férfi a kiérkező járőrökkel szemben is fenyegetően lépett fel, késeléssel fenyegetőzött. A férfi az egyik járőrt meg is lökte, majd elindult a villamosmegállótól a közeli gyógyszertár felé, ahová a járőrök autóval követték, nehogy ismét zaklassa a sétálókat.A férfi visszafordult, odament a leparkoló autóhoz, majd az egyik járőrt megrúgta, a másikat pedig megpróbálta megütni, de a rendészeknek sikerült lefogni és átadni őt a kiérkező rendőrségnek. A férfit gyorsított eljárásban 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, de mivel már hasonló bűncselekmény miatt folyt ellene büntetőeljárás, összesen 4 évet kell rács mögött töltenie.A zuglói rendészeket tavaly decemberben is támadás érte, amikor a Kacsóh Pongrác úton tetten értek egy férfit, aki illegálisan akarta lerakni az építkezéséből származó sittet a szelektív gyűjtőszigetnél. Kardos Pál, a Zuglói Önkormányzati Rendészet igazgatója szerint az eset nem egyedüli példa volt hivatalos személyek ellen intézett támadásra