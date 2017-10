Itt a KDNP Nagy Hülyeséggyűjteménye

Forrás: hvg.hu

"A migrációs válság kiinduló oka a szabadkőművesség, amelynek volt jakobinus, bolsevik verziója, és a sokadik leágazása ez a Soros-féle szélsőliberális dolog, amely szívéből gyűlöli a keresztény hagyományokat, és ha lehetséges, még jobban gyűlöli a nemzetállamokat. Meg is akarja szüntetni őket és európai egyesült államokat akar létrehozni. Ezt Brüsszelből személytelen, elszámoltathatatlan bürokrácia irányítaná, különböző NGO-knak (nem kormányzati szervezeteknek) átnyomva a hatalmat" - Semjén Zsolt KDNP elnök a Vasárnapi Újságnak."Nem keresztény lennék, hanem elmebeteg, ha 20 hajléktalant betennék a hálószobámba a feleségem a 3 gyerekem és az anyám mellé" - érvelt szintén Semjén Zsolt a migráció kapcsán."Mi már csak egy dolog miatt aggódunk, mi lesz az özvegy kecske joga" - fogalmaz a Pride kapcsán kiadott közleményben KDNP Ifjúsági tagozata.A házasság egy férfi és egy nő közössége, a család házasságon, illetve leszármazáson alapul" - mondta Harrach Péter frakcióvezető.Ugyanitt: a családon belüli erőszak fogalmát a KDNP nem támogatta, csak a "párkapcsolati erőszak" kifejezést volt hajlandó elfogadni. Harrach Péter frakcióvezető szerint "a család szó ebben az összefüggésben helytelen és félrevezető".A KDNP ifjúsági tagozata egy vitaest kertében tárgyalta volna meg a 30 év felettiek körében bevezethető szingliadót, valamint azt, hogy az állami szférában vezető pozíció betöltéséhez kötelezővé tegyék-e a nők számára a 3 gyermek vállalását. A vitaestet lemondták, az ifjúsági tagozat később azt mondta, ők ezt nem támogatják. A vitaest alapját Dr. Benda József egyik könyve adta volna. Ő rendszeres vendége a KDNP-nek, az idézett könyvének bemutatóját is a párt karolta fel.Megfúrták az abortusztabletta bevezetését, Semjén Zsolt pártelnök azt mondta, "amíg a KDNP súlyos szerepet tölt be a kormányban és meghatározó szerepe van a magyar közéletben, a parlamentben, addig ez a tabletta nem lesz bevezetve Magyarországon". Nagy Kálmán KDNP-s politikus szerint a tabletta nagyobb teher a nőnek, mint a műtéti eljárás."Gondolom, ez életforma kérdése" - válaszolja Harrach Péter a köztévében gyermekétkeztetés témában arra a riporteri közbevetésre, hogy sok gyerek nem azért nem visz reggelit az iskolába, mert a szülők nem tudják elkészíteni azt, hanem mert egyszerűen nem éhesek.A gyermekéhezés felszámolását célzó, program tárgysorozatba vételét azért nem szavazta meg a KDNP a népjóléti bizottságban, mert nem kívántak baloldali kampányt támogatni - mondta szintén Harrach Péter a Kossuth rádióban 2015.11.03-án."A Facebook beavatkozik a magyar belpolitikába? A mai napon az egyik legnagyobb közösségi médiaoldal felháborító módon cenzúrázta a KDNP és frakciója oldalát és elérhetetlenné tette azt. Nem tudjuk, mi állhat a döntés hátterében, hacsak nem az, hogy az elmúlt időszakban olyan pozitív tartalmak jelentek meg az oldalon, amelyek szembemennek a mainstream média hangzatos szólamaival és kiállnak a hagyományos családmodell, valamint az élet feltétlen tisztelete mellett, illetve felhívják a figyelmet a közel-keleti keresztényüldözés tényére. Bízunk benne, hogy a Facebook nem alkalmaz kettős mércét és biztosítja a sajtószabadság feltételeit egy demokratikusan működő párt számára is!" - kdnp.hu, 2017.05.31. Hamar kaptak egy bocsánatkérő levelet a Facebooktól, amely szerint ők hibáztak: "Csapatunk egy tagja véletlenül eltávolított valamit, amit a Facebookon posztolt. Hiba történt, amiért őszintén bocsánatot kérünk. Azóta visszaállítottuk a kérdéses tartalmat, amit így már önnek is látnia kell."