Itt az ország tíz legjobb középiskolája

Forrás: Eduline.hu

Ahogy az előző években, úgy az idén is a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium áll a HVG gimnáziumi rangsorának élén, az intézmény két - a matematikai kompetenciamérés és a matematikaérettségi eredménye alapján összeállított - alrangsorban is az első helyet szerezte meg.A Fazekason kívül ez csak az összesített rangsorban második helyen álló budapesti Eötvös József Gimnáziumnak sikerült, amely a szövegértési kompetenciamérés átlagpontszáma és a felvételi eredmények alapján az ország összes gimnáziumát lekörözte.A harmadik helyen az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziuma végzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gimnáziumai minden évben nagyon jól szerepelnek, egymást váltják a listán - idén a Radnóti lett közülük a legjobb, de az első tízbe került a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium is."A legjobb vidéki intézmény idén a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium lett, amely elcsípte a rangsor kilencedik helyét. Sikerét annak köszönheti, hogy három alrangsorban is a legjobb tízbe került, igaz, egyikben sem lett első. A debreceni Fazekas a tizedik, a veszprémi Lovassy Gimnázium éppen hogy csak kicsúszott az első tízből" - olvasható a kiadványban.1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium2. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)4. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium5. Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)6. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Budapest)7. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)8. Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium9. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)10. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium