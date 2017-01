Iványi Gábor zseniális üzenetei a Fidesz számára

"Küszöbről küszöbre járok, hol be, hol ki...

Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki,

Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen,

Annyi kezem nincsen, hogy magamat védjen"



"Ne pirongassatok, hogy koldulni szégyen,

Koldusbotom miatt más piruljon, én nem!

Ha tisztét mindenki tette volna, mint én,

Falatomhoz e sós könnyet nem vegyítném:"



"Mennyi drága erő, és mennyi nemes vér!

Hozzáfoghatót a történet nem ösmér.

Mi haszna! az erőt ásta benső féreg:

Büszke, szenvedélyes, versengő vezérek;"

Szerző: Lang Alex

Bár Iványi Gábor az idei évfordulók kapcsán idézett Aranytól, mivel idén született 200 éve a költő fejedelem, de szájából halva a fenti idézetet, erős áthallása van a versnek a jelenkor állapotaira is.Az évfordulók kapcsán Iványi Gábor kitért arra is, hogy idén 500 éve kezdődött el a reformáció Luther Márton vezetésével és ennek kapcsán a magyar kormány is több ünnepi eseménnyel készülődik, az ehhez kapcsolódó bizottság elnöke maga Orbán Viktor és az egyházak is felsorakoztak az esemény mögé érthető módon.Nagy kérdése a reformáció évének az is, hogy hajlandó-e visszaadni az alkotmánysértő módon elvett egyházi státuszt a magyar kormány, az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek, hiszen nem egy frissen alakult egyházról beszélünk.A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 1981-ben ismerték el egyháznak hivatalosan is, tehát még a szocialista időszak alatt, éppen ezért nevetséges és egyben felháborító, hogy a magát rendszerváltó pártként aposztrofáló Fidesz az, amelyik ezt a státuszt elvette alkotmánysértő módon és nem hajlandó visszaadni az egyházi jogosítványt a MET-nek. Pedig a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség minden vele szemben támasztott követelménynek megfelelt és hiába támasztanak újabb és újabb, akár jogsértő követelményeket az egyházzal szemben, azoknak is megfelelnek, illetve jogi úton bizonyítják be a Fidesz rezsim jogsértéseit, de egy egyháznak nem ez lenne a feladata, hogy a kormánnyal szemben pereskedjen, hanem a rászoruló segítése és oltalmazása....és ha már a segítség, álljon itt számokban is Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, illetve a szintén Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület 2016-os éve, hozzátéve, hogy a súlyos fenntartási nehézségek ellenére az elmúlt negyedszázadban és így az elmúlt évben is példásan ellátta, államtól átvállalt szociális és oktatási feladatokat.Az Oltalom V. kerületi, József nádor téri 64 férőhelyes női átmeneti szállásán 2016-ban 126 nő lakott itt, ők 22.325 vendégéjszakát vettek igénybe. Ezt a szállást akarta a fővárosi közgyűlés mindenfajta előzetes tárgyalás vagy tájékoztatás nélkül felszámolni. (2016. október 3-án hatósági erővel próbáltak jogállamban ismeretlen eljárásuknak érvényt szerezni.)A hajléktalan-ellátás során 2016-ban 2084 fő vette igénybe a Dankó utca 9. szám alatt nappali melegedőt, 1129-en pedig az éjszakai szállót. A Dankó utca 15-ben lévő fűtött utcában 1413 ember fordult meg nappal, 1088-an éjszaka.2016-ban több hónapon keresztül látták el élelemmel, ruházattal és orvosi ellátással a szerb-magyar határon lévő több száz fős tömeget. Amikor ennek az állam véget vetett, új lehetőségek után néztek. A magyar hatóságokkal való elakadás után, jelenleg Szerbiával próbálnak egyeztetni; idén már több alkalommal Belgrádban vásároltak cipőt, vittek ruhát és takarót, de Görögországban (és korlátolt körülmények mellett, de természetesen a magyar déli határnál is) más szervezetekkel együttműködve fenntartják a segítségnyújtást."Elfogadhatatlannak tartjuk azt a szigort, mellyel a magyar állam példát statuálva ítélte el a határnál a gerjesztett konfliktusban erőteljesebben reagáló menekültet. Megfontolásra ajánlanánk a 2006-os súlyos zavargásokban részt vevők utólagos felmentését és az azerbajdzsáni baltás gyilkos kiadásában képviselt kormányzati döntés mintáit."- emelte ki Iványi Gábor.Iványi Gábor arról is beszélt, hogy éves szinten intézményeink összesen, több mint 1 milliárd forint bevételkieséssel küszködnek, mivel a magyar kormány például jogsértő módon visszatartja az adókból befolyó 1%, illetve késlelteti azok kifizetését, holott a megfelelő technikai számmal rendelkeznek, de ez is csak egy szelete annak a hátrányos megkülönböztetésnek, amit a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget éri.Ennek ellenére Iványi Gábor, aki egykor Orbán Viktor és Lévai Anikót is összeadta, valamint első két gyermeküknek keresztelő papja volt, reményét fejezte ki, hogy ez az év a kiegyezés éve lesz.Jó lenne abban hinni, hogyha az osztrák és a magyar 150 éve ki tudott egyezni, akkor a magyar kormány is ennek szellemében fog eljárni és nem az újabb és újabb ellenségek keresését érzi majd fő feladatának, hanem a kiegyezésre fog törekedni országhatáron belül és kívül egyaránt.