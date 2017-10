Izrael fegyvereket adott el Mianmarnak

Forrás: MTI

Egyebek között izraeli gyártmányú, lőállásokkal felszerelt haditengerészeti járőrhajók cseréltek gazdát a nagyszabású fegyverüzletben. A mianmari haditengerészet a Facebook-oldalán is üdvözölte áprilisban az izraeli hadihajók megérkezését, miközben - mutat rá a Háárec - ekkor már háborús bűnökkel vádolták az ázsiai ország hadseregét.Az izraeli légi ipar (Israel Aerospace Industries, IAI) Ramta nevű részlege állítja elő a Super Dvora márkájú, Mianmarnak eladott járőrhajókat, amelyből még legalább kettőt át fognak adni a korábban megkötött megállapodás alapján. Bizonyos jelentések szerint ezeket már Mianmarban építik fel izraeli segítséggel, de az IAI nem volt hajlandó nyilatkozni az alkuról.A lap szerint több tízmillió dolláros (több száz millió forintos) fegyverüzletről született megállapodás, miután a mianmari haditengerészet parancsnoka tavaly Izraelbe látogatott.Izrael az ázsiai országot sújtó amerikai és európai uniós fegyvereladási megszorítások ellenére ütötte nyélbe az üzletet, és a múlt hónapban nem volt hajlandó kijelenteni, hogy az etnikai tisztogatás nyomán megszünteti a fegyverek értékesítését Mianmarnak.Két évvel ezelőtt Izraelbe látogatott a mianmari vezérkari főnök, és találkozott az izraeli hadsereg vezetőivel, majd bejelentette a Super Dvora hajók megvásárlását. Vizitjén megtekintett egy légi támaszpontot, valamint a gázai divíziót is. Fél évvel később az izraeli hadsereg fegyverüzleteiért felelős főtisztje tett viszontlátogatást az egykori Burmában.A múltban már adott el Izrael rakétákat és ágyúkat Mianmarnak, és hírszerzési együttműködési megállapodást is aláírt vele. Egy izraeli vállalat a honlapján korábban azt jelezte, hogy részt vett mianmari katonai erők kiképzésében.A rohingja muzulmán kisebbség elleni katonai fellépés a buddhista többségű Mianmarban már tavaly november óta foglalkoztatja a nemzetközi közvéleményt. Az egyre erőszakosabb etnikai üldözés miatt augusztus óta több mint félmillió rohingja menekült a szomszédos Bangladesbe. Sokan közülük gyakori nemi erőszakkal és gyilkosságokkal vádolták meg Mianmar hadseregét.