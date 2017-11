Jakab alelnök úr úgy megijedt Zolikámtól, mintha migráns lenne

Forrás: Index / Sztárklikk

Szél Bernadett miután Hadházy Ákossal meghekkelték Németh Szilárd sorosozó parlamenti felszólalását, elmesélt egy másik történetet is az Indexnek Jakab István alelnök nem volt hajlandó felolvasni a napirend előtti felszólalása címét. "Hagyjuk a számokat, Zolikám, én máshogy látom a világot" - ezt a címet adta Szél az oktatási tárgyú felszólalásának.Ez Orbán Viktor állítólagos megszólalására utal, amelyet egyszer Pokorni Zoltán érveire válaszolt egy zárt körű frakcióülésen.Jakab alelnök nem olvasta fel a "Zolikámat", azt "miniszter úrra" változtatta (azt gondolta, Balog Zoltán miniszterről lehet szó), amire Szél azt mondta: "durva lépésnek" tartja, hogy "önhatalmúlag megváltoztatták a napirend előttim címét, ez is elfogadhatatlan, rendkívüli házbizottságot is összehívatunk mára".