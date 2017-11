Januártól drágábban taxizhatunk

Forrás: MTI / Sztárklikk

Emlékeztetett arra, hogy a főváros 2013-ban 280 forintban határozta meg a kilométerenkénti taxitarifát, és az elmúlt négy évben ezen a hatósági áron nem változtatott.Dudás Zoltán elmondta, hogy javaslatukról az egyeztetés megkezdődött a fővárosi önkormányzattal, a határidő szűkös, a tarifáról végül a fővárosi közgyűlés dönt.Javaslatuk elfogadása esetén a 10 százalékos tarifaemelkedés alapján280 forintról 320 forintra emelkedne a kilométerenkénti fuvardíj, 70 forint helyett 80 forint lenne a várakozási díj, az alapdíj pedig 450 forintról 600 forintra nőne.A BKIK közlekedési osztályának elnöke kifejtette, azért kezdeményezték a tarifaemelést, mert a taxis szolgáltatás iránt megnövekedett kereslet indokolná a létszám bővítését, új vállalkozások piacra lépését. A jövedelmezőség megtartása és további fejlesztések érdekében 10 százalékos tarifaemelést tartanak szükségesnek.Krisán László, a BKIK elnöke a sajtótájékoztatón rámutatott arra, hogy a taxis társaságoknak is rentábilisnak kell lenniük a piacon, ezt a szektort is érinti a munkaerőhiány, a társaságok alacsony jövedelmezősége akadályozza a fejlesztéseket, a megfelelő minőségű szolgáltatást.Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára - akit a BKIK az átlátható taxis szabályozásért végzett szakmai munkájának elismeréseként a Taxi Expo ünnepségén Haltenberger Samu Díj elismerésben részesített - újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a taxis szolgáltatás legutóbbi szabályozása elősegítette a szakma tisztulását, de továbbra is szükséges a közös fellépés a tisztességes vállalkozások érdekében.