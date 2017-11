Jelentősen nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona

Forrás: MTI

Kiemelte: az önkéntes nyugdíjpénztáraknál az egy tagra vetített vagyon szintén 11 százalékkal mintegy 1,18 millió forintra emelkedett.A pénztártagok befizetéseinek összege az ÖPOSZ-hoz tartozó önkéntes nyugdíjpénztárakban 17 százalékkal 17 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben, így összesen az idén a tagoktól 52 milliárd forint folyt be a nyugdíjkasszákba, ami 20 százalékos növekedés. Ráadásul a harmadik negyedévben már a munkáltatói befizetések is pozitív számmal zártak, 2 százalékkal 9,35 milliárd forintra emelkedtek a tavalyi harmadik negyedévhez képest - ismertette Kravalik Gábor.Az egészségpénztári tagok a harmadik negyedévben 4,4 milliárd forintot fizettek be, ami kiugró, egy év alatt 45 százalékos emelkedés.Az önkéntes egészségpénztárak az idei harmadik negyedév végén 48,19 milliárd forint befizetéssel rendelkeztek, ami enyhe csökkenést mutat a tavalyi hasonló időszakában elért 51 milliárd forinthoz képest.Az ÖPOSZ elnöke szerint a tagi befizetések emelkedése azt mutatja, hogy a pénztártagok bíznak a kasszákban, felismerték, hogy hatékony, rugalmas és valódi megoldást nyújtanak az öngondoskodásban.A szövetséghez tartozó egészségpénztárak idén több mint 4,5 millió alkalommal 24,6 milliárd forintot meghaladó értékben finanszírozták a tagok által igénybe vett szolgáltatásokat, esetenként átlagosan 5500 forintot fizettek ki. A már széles körben elérhető önsegélyező tevékenység népszerűsége nőtt, a gyerekekkel kapcsolatos szolgáltatások átlagosan 85 ezer forinttal segítették a gyereknevelésre takarékoskodó családok életét - mondta.Kravalik Gábor rámutatott, hogy a munkáltatói pénztári hozzájárulások adóterhelésének idei emelkedése ellenére a harmadik negyedévben az önkéntes nyugdíjpénztáraknál már nőtt a munkaadói befizetések összege. Kedvezőtlen viszont, hogy az egészségpénztáraknál a munkáltatói tagdíjak 39 százalékkal 3,9 milliárd forintra csökkentek éves összevetésben.