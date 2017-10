Jó biznisz a börtönmobil, brutális percdíjakért

Forrás: Átlátszó

A megállapodás részleteit korábban az Átlátszó is szerette volna megismerni, de a bv részéről minősített adatokra hivatkozva elutasították a közérdekű adatigénylésüket. A Helsinki által kiperelt szerződésekből az látszik, hogy a tender egyszereplős volt, és a szolgáltatási díjak jóval magasabbak a piaci áraknál. Az viszont továbbra sem derült ki, hogy mi szükség van a Mobil Kapcsolat Kft. közreműködésére a szolgáltatás biztosításához.Két éve annak, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) új telekommunikációs rendszert építtetett ki a korábban meglévő helyett. A tender kiírását - mint korábban már beszámoltunk róla - az tette lehetővé, hogy lejárt az addig meglévő kontraktus, amelyet a büntetés-végrehajtás még a BVfon Telekommunikációs Kft.-vel kötött meg.A változtatás célja az volt, hogy a rabok mobiltelefonon tarthassák a kapcsolatot hozzátartozóikkal és ügyvédjeikkel, úgy, hogy ne kelljen arra várniuk, mikor kerülnek sorra a telefonkészülékeknél. A börtönből való mobiltelefonálás rendszerének kialakítására és működtetésére kiírt tendert a Magyar Telekom a Mobil Kapcsolat Kft.-vel közösen nyerte el. A rendszer kiépítése és üzemeltetése, valamint a húszezer készülék beszerzése összesen mintegy 42 millió forintos költséget jelentett.A készülékeket a Telekomtól vette meg a BvOP, azokat nem lehet visszahívni, és sms-ket sem lehet küldeni rájuk. A mobil feltölthető kintről, úgy, mint a feltöltőkártyás telefonok, illetve a fogvatartottak által is: a letéti számlájára beküldött pénzből maga a rab teszi rá az egyenleget.A büntetés-végrehajtás ezen kívül semmit nem árult el az új rendszerről, és a szerződéseket sem adta ki az Átlátszó közérdekű adatigénylésére. Ezt a bv részéről arra hivatkozva tagadták meg, hogy a beszerzés "minősített adat, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján valósult meg".A fogvatortottaknak a 93 ezer forintos percdíjat és egyéb költségeket is meg kell fizetniük, ha telefonálni akarnak, ehhez jön hozzá a 35 ezer forintos letét. Iinfrastruktúraként a Telekom 2G-s lefedettséget biztosít a börtönökben. A "speciális" mobilkészülék ára darabonként nettó 1 650 forint plusz áfa. Ha nem rendeltetésszerű használat miatt pótolni kell a telefont, akkor azért nettó 10 828 forint plusz áfát kell fizetni. Amennyiben a készülékkel valami gond adódik, a bevizsgálás díja nettó 3 000 forint, amit beszámítanak a javítás költségébe. A javítás munkadíja óránként nettó 5 490 forint.A mobilkészülékeket a bv osztja szét a raboknak, akik a feltöltést a börtönökben lévő boltokban, vagy a Telekom ezt a célt szolgáló csatornáin oldhatják meg.