Jó ég! Soronak már nem csak terve van, hanem stratégiája is?!

Szerző: Nagy András

Simicskó István volt az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának vendége szerdán. A honvédelmi miniszter abból az alkalomból jelent meg a testület előtt, hogy a tárcáját, illetve a magyar emberek biztonságát érintő tevékenységéről beszámoljon.Volt is szó az ülésen többek között a magyar katonák külföldi, ezúttal elsősorban iraki-kurdisztáni szerepvállalásáról, a hazai légtérvédelem, azon belül is a hányatott sorsú magyar Gripen vadászrepülők állapotáról, vagy az önkéntes tartalékos haderő helyzetéről, a klasszikus határvédelemmel kapcsolatos újabb kori kihívásokról, és ha már itt tartunk, akkor természetesen a Soros-tervről is.Meglepő módon azonban nem a KDNP-s miniszter hozta szóba, hanem Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke, aki a Simicskóhoz intézett kérdések között arról érdeklődött, hogy szerinte létezik-e Soros-terv, és ha igen, honvédelemért felelős kormánytagként milyen lépéseket tett vagy készül tenni ellene.Simicskót először mintha meglepte volna a kérdés, ám gyorsan összeszedte magát, vagyis az aktuális mantrát, és olyan habonyi szellemben megfogalmazott választ vágott ki, amitől a bizottságban szintén helyet foglaló Németh Szilárd keresztényi szeretettel teli szívét is bizonyosan elöntötte a boldogság.A miniszter egyfelől azt volt szíves közölni, hogy a kormány nem ugrik be semmilyen provokációnak (ezek szerint Molnár Zsolt és a szocialisták provokátorok, nem pedig a magyar lakosságot évek óta óta nemzeti konzultációkkal, óriásplakátokkal, rádió-, tévé- és újsághirdetésekkel heccelő Orbán-kormány), másfelől igenis van egy ilyen terv, vagy ha úgy tetszik stratégia, amihez neki mint védeli miniszternek nem kell többet hozzátenni szerinte.Mindegy, hogy minek nevezzük, tervnek vagy stratégiának, az úgynevezett nyílt társadalom politikája veszélyes és kész. Meg kell tehát állítani a migrációt, és ott kell orvosolni a bajt, ahol keletkezik. A magyar emberek biztonságát garantálni kell - hangoztatta Simicskó István.