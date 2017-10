Jobbik: Orbán "kommunistából indult és kommunista marad mostanra is"

Félő, hogy ez a KDNP-s fiú is megbuggyant

Forrás: MTI

Sorolta azokat az eseteket is, amelyek során szerinte törvénysértést követtel el hivatalok a pártjával szemben. Orbán Viktor szerinte "kommunistából indult és kommunista marad mostanra is".Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda a plakátüggyel kapcsolatban azt javasolta a jobbiknak: tartsák be a törvényeket, ahogy más is az országban.Úgy fogalmazott: az ellenzéki párt egy üzleti vállalkozás része lett, egy "parlamenti kapcsolattartó főosztály", hiszen üzleti titoknak minősítik saját tevékenységüket, amikor nem engednek betekintést a pénzügyeikbe.Leszögezte: a Jobbik reménytelen helyzetbe került, de ebben nincs semmi meglepő, mert Magyarországon sosem tisztelték azokat a politikai erőket, amelyek eladták a lelküket.