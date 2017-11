Jöhet Putyin, újra van Moszkváról elnevezett közterület Budapesten

Forrás: MTI

Közleményük szerint a rendezvényen Bagdy Gábor pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes felidézte: a 2017 nyarán Budapesten megrendezett FINA vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan számos fejlesztés, beruházás valósulhatott meg. Az egyik ilyen kiemelt projekt volt a Moszkva sétány is, amelyet már a vb idején használhattak az emberek, s most hivatalosan is felavatták.A Moszkva sétány a pesti Duna-part kiemelt fekvésű, de korábban kihasználatlan szakasza, ahol 1150 méter hosszúságban, hét méter szélességű sávban elválasztott gyalog- és kerékpárutat alakítottak ki. Rendezték a zöldfelületeket, egyedi tervezésű utcabútorokat és kerékpártárolókat helyeztek ki, s megkezdték a közvilágítás és az úgynevezett smart city (intelligens város) megoldások előkészítését is. A sétányra úgynevezett okos pontokká alakítható új közvilágítási oszlopokat is tettek, így - Budapesten az elsők között - váltak adottá a feltételei az ingyenes közterületi wifi-szolgáltatás beindításának. A korszerű lámpaoszlopokra energiatakarékos, környezetbarát LED-lámpatesteket szereltek fel - tették hozzá.Bagdy Gábor a rendezvényen azt is hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nemzetközi jelentőségű, "szimbolizálja Moszkva és Budapest jó kapcsolatát, kölcsönös tiszteletét egymás iránt", továbbá nagy és fontos eredménynek nevezte, hogy az utóbbi időben "újra fejlődésnek indultak a magyar-orosz kapcsolatok".Leonyid Pecsatnyikov, Moszkva főpolgármester-helyettese beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a "magyar és az orosz kultúra története, történelme sok száz évre tekinthet vissza". Vlagyimir Szergejev, Oroszország budapesti nagykövete köszöntő beszédében pedig azt emelte ki a két ország együttműködésének újabb korszakát nyitja meg, hogy mostantól az orosz főváros neve is megtalálható Budapest térképén - olvasható a fővárosi közleményben.