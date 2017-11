Jolly teljesen kiborult, be akar menni a Parlamentbe

Forrás: AcNews

A mulatós zenész azt szeretné elérni, hogy a szervezet tagjai nyújtsanak be egy törvényjavaslatot annak szabályozására, hogy ki tevékenykedhet zenészként Magyarországon - írja az AcNews "Senki nem vonja kétségbe, hogy csak az mehet ügyvédnek, aki elvégezte a jogi egyetemet. Azt sem tartják igazságtalannak, hogy az orvosi praxis megkezdése előtt mindenki köteles elvégezni az orvosi egyetemet. Ezek után megkérdezem, vajon miért nem kell legalább egy bizottság előtt levizsgáznia annak, aki zenészként szeretne dolgozni?" - tette fel költői kérdését Tarcsi Zoltán. A mulatós énekes annak idején zenei iskolában érettségizett és tudásáról az Országos Szórakoztatózenei Központban is számot adott. Ez azt jelenti, hogy papírja van arról, hogy képzett zenész."Hallatlanul zavar, hogy manapság bárki eljárhat fellépni. Még olyan tévécsatornák is vannak, melyek bárkiből előadót faragnak. Elkérnek tőle 50 ezer forintot, leforgatnak vele egy-két klipet, amit aztán a Youtube-ra is kitehet, és máris beindul a karrierje. A falunapok szervezői pedig elkezdenek gondolkodni, hogy kellene egy olcsó fellépő. Kit választanak? Azt az előadót, aki 20 ezerért is hajlandó színpadra állni, miközben a közönség előtt azzal is érvelhetnek, hogy már képernyőn is szerepeltek" - mondta az énekes, aki nagyon szigorú feltételekhez kötné, hogy valaki nyilvánosan zenélhessen."Sajnos nagyon sok a rossz előadó, akiknek egy része egyébként történetesen a mulatós műfajban próbál szerencsét. Azt hiszik, hogy ezen a területen könnyű kibontakozni, közben pedig lejáratják azt a stílust, melyet én már húsz éve képviselek. Természetesen a rockban is vannak önjelölt emberek" - magyarázta Jolly.