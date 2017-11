Jön a 100 forintos tojás karácsonyra?

Forrás: hvg.hu

Már olyan nagyon nem fog emelkedni az ár - mondta a hvg.hu -nak Molnár Gyöngyi, a magyar Tojóhibrid-Tenyésztő és Tojástermelők Szövetségének elnöke.Hozzátette: bár a 492 hazai baromfitelepet a madárinluenza-járvány miatti kényszervágások is megrázták, a tojás árának emelkedését nem elsősorban ennek köszönhetjük. Egyrészt azért, mert az főleg a víziszárnyasokat érintette, másrészt pedig azért, mert a vállalkozások mára már magukhoz tértek.Ezt megerősítette a hírportálnak Szíjjártó Attila, kerekegyházi tojástermelő is, aki szerint a kereslet növekedése dobta meg az árakat. Azt mind a szakember, mind a termelő megerősítette, hogy az ár a kereskedőknél dől el, a tempót ők diktálják.Valójában tehát nem a madárinfluenza, vagy a baromfikon használt fipronil bolhairtó-szennyezés nyomán megritkított baromfiállomány miatt araszol rendesen felfelé a tojás ára. Hanem mivel az irtószer használata miatti holland tojáshiány mutatkozik meg a német piacon, majd ennek hullámai elérnek Európának erre a felére is - állítja Molnár Gyöngyi, a termelők szövetségének vezetője, hozzátéve, hogy a magyar piac kicsi, így minden európai anomália, ingadozás lecsapódik nálunk.