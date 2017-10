Jön a nagy rendszámcsere Magyarországon

Forrás: Napi.hu

A válság után - mikor a magyaroknak egyéb dolguk is volt, mint, hogy autót vásároljanak - erősen visszaesett a hazai rendszámkiadás. A 2008-as közel 310 ezer darab helyett 2009-ben 172 ezer 2010-ben 147 ezer új rendszámot adtak ki.Ez kezdett el szépen lassan felfelé kúszni részben az újautó-piac föléledése, részben a használtautó-import felfutása miatt. 2016-ban már 367,5 ezer rendszám kellett az autósoknak, idén pedig az első hét hónapban már 222,5 ezernél tartottunk. Ha ugyan ilyen ütemben nőne a rendszámkiadás, akkor több mint 380 ezernél állna meg a számláló idén.A központi készlet kiadása a P betűjelű kombinációknál tart. Az okmányirodákhoz és a kormányablakokhoz legutóbb PJK betűjelű rendszámokat szállították ki - írta a Napi.hu kérdésére a Belügyminisztérium.Ha egy autót ideiglenesen, az üzemben tartó vagy a tulajdonos kérésére vonnak ki a forgalomból, akkor a rendszámot nem is kell leadni.Amennyiben a jármű ideiglenes forgalomból kivonására hivatalból kerül sor, akkor viszont a forgalmi engedélyt és rendszámtáblát is le kell adni. A selejtezésről az elvétel vagy a leadás napjától számított három év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a nyilvántartó gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemére a bevont rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel, egy alkalommal utángyártható - közölte a Belügyminisztérium.Az is gyorsítja a kiadást, hogy például a Q betűt újabban nem használják, mert az megzavarhatja a rendszámfelismerőket.Még körülbelül nyolc évünk van hátra addig, amíg elfogynak a három betű, három számos rendszámok, amelyből nagyjából 3 millió maradt még - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).Éppen ezért egyelőre nem foglalkozik azzal a kormány, hogy milyen kombináció jön 2025 magasságában. Korábban felmerült a területi jelzéssel ellátott rendszámok kiadásának lehetősége, de ez hamvába holt ötlet volt.