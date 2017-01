Juhász Péter újabb pert nyert a TV2 lejárató riportja után

Forrás: nepszava.hu

Az Andy Vajna által tulajdonolt csatorna korábban azzal próbálta lejáratni Juhászt, hogy a Prisztás-gyilkosság miatt elítélt Portik Tamás a börtönből támogatta anyagilag a politikust - legalábbis ezt állította a 15 év fegyházra ítélt bűnöző volt cellatársa a Tények című műsorban. Menyhárt Attila önbíráskodás és zsarolás miatt ült egy börtönben Portikkal, és a csatornának azt mondta, hogy az elítélt bűnözőnek a célja, hogy megbuktassa a kormányt, amely szerinte őt börtönbe zárta, ezért cserébe pedig pénzzel és tanácsokkal segíti Juhász Pétert.Az Együtt alelnöke cáfolta a lejáratását célzó riportban elhangzottakat, és helyreigazítási pert indított a TV2 ellen, amit most meg is nyert. A politikus Facebook-videójában ismertette, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (BV) pecséttel ellátott válaszlevele egyértelműen bizonyítja, hogy a TV2 egy elítélt bűnözőt rángatott a kamerája elé, aki azt állította: együtt ült Portikkal, és ételosztáskor tudott meg tőle információkat Juhásszal kapcsolatban.Azonban BV mindezt cáfolta: a börtön szabályzata szerint ételosztáskor nincs mód beszélgetésre, őrök jelenlétében, zárt ajtók mellett, az ételbeadó ablakon keresztül osztják az ételt. A tévének is nyilatkozó elítélt a Fővárosi Törvényszéken nem tett tanúvallomást, Juhász szerint azért, mert "ha bíróság előtt is elismétli a rágalmait, feljelentem hamis tanúzásért".