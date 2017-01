Juhászék megint kifütyülik Orbánt

Forrás: nepszava.hu

A felhívásban azt írják, a cél, hogy Orbán Viktort szembesítsék az ország valós helyzetével, mindannyiunk valós elégedetlenségével. "Hogy megmutassuk, nem lehet bennünket megfélemlíteni. Hogy újra és újra elmondjuk, nincs hatalmuk felettünk. Nincs, mert a hatalom a népé".Az esemény leírásában azt is írják: "míg a miniszterelnök odabent a csillagokat is lehazudja az égről, válogatott közönsége, udvartartása pedig mindehhez fenntartások nélkül tapsol, mi odakinn bátran, kérlelhetetlenül és hangosan füttyben mondjuk el az igazságot. Elmondjuk az igazat a lopásokról, az Orbán-család vagyonosodásáról, a helikopterezésekről, Matolcsy Györgyről, Polt Péterről, a sajtószabadságról, Magyarország Putyinnak való elárulásáról. Fütyülünk, hogy ők is meghallják: nem tehetnek velünk meg bármit. Nem hiszünk a hazugságoknak. Nem félünk, mert nekünk van igazunk. El fog jönni az idő, amikor felelni fognak mindazért, amit Magyarország ellen elkövetnek".Juhász Péterék korábban tavaly október 23-án, a Kossuth térre rendezett megemlékezésen fütyülték ki a miniszterelnököt, és a február 2-i Orbán-Putyin találkozóra is füttykoncertet ígértek. "Ezúttal ott lesz vele Vlagyimir Putyin orosz elnök is, akitől a magyar miniszterelnök szorgalmasan tanulja az illiberális kormányzást, a civilek vegzálását, a sajtószabadság korlátozását, a lopást, a családi vagyon gyarapítását" - írta az Együtt felhívásában.