Kádár csak röhögött amikor Hofi szarnak nevezte. Orbán mit tenne?

Szerző: Márkus

A sztori szerint Hofi-Koós volt a Mikroszkóp Színpadon, és látták, hogy a második sorban ott ül Kádár János, aki röhög mindenen. Hofi egyszer csak hirtelen abbahagyta a hülyéskedést, és azt mondta, hogy "Állj! Hagyjuk abba, ez egy nagyon szar szakma. Kezdjünk valami mást: vegyünk egy baltát, egy fűrészt meg egy fúrót, és mától kezdve kádárok leszünk. De inkább ne, mert az is szar."Koós visszaemlékezése szerint Kádár ezen is csak röhögött. A poénnak nem lett semmi következménye.Mindezt olvasva joggal vethető fel a kérdés, hogy vajon pártunk és kormányunk jelenlegi vezetője vajon mikor ülne be egy közismerten beszólogatós politikai kabaréra? És vajon Orbán Viktor is csak röhögne azon, ha egy poén keretében telt ház előtt szarnak neveznék?Nagyon úgy néz ki, hogy ezt sohasem fogjuk megtudni...