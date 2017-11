Kádár is csettintene ilyen hírek hallatán...

Szerző: Herczeg Ármin

Mondják, hogy a sportban is megvan a hazai pálya előnye. A kétesélyes helyzeteknél szívesebben fúj a bíró a hazai csapatnak. Én elfogadom azt, hogy nincs független sajtó, pláne nincs azok között, amelyeket a kormány etet. Meg még plánébban (lehet, hogy feltaláltam egy új szót) nincs azok között, amelyeket a kormány zabáltat. A közmédiát meg erősen zabáltatja. Az kis 70-80 milliárd forint, amelyet évente átad közpénzből, eléggé erős trakta. Tudják is az ottani szerkesztők, hogy mivel tartoznak cserébe ezért a sok zsíros falatért. Itt már nemcsak a necces helyzetekben fújnak hazai pályát.Ma kocsiban ültem, és kénytelen voltam végig hallgatni a Kossuth híreit. (Beragadt a rádió.) Én úgy vélem, hogyha felbérelnek néhány propagandistát, akik életükben nem láttak még rádiót, és fogalmuk nincs a hírszerkesztésről, meg az elfogulatlan tájékoztatásról, akkor sem tudnának ilyen seggnyalodát gyártani.Szerkesztette Király Erzsébet. Áldassék a neve, vagy valami ilyesmi. Biztos nagyszerűen fizetett alkalmazottja a rezsimnek. Nézzük, milyen elfogulatlan híradót rakott össze nekünk.Kezdték azzal, hogy rettentően felgyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, amelynek egy oka van: az, hogy a kormány rendelkezéseinek köszönhetően mind több, és több pénz marad az emberek zsebében.Minderről valami Pomázi nevű államtitkár beszélt az M1-en. Ellenpólus nincs, ellenzéki politikus nem szólal meg a témában, ahogyan szakértő sem.A folytatásban megtudjuk, hogy 4 milliárdot adott a kormány a kisvállalkozásoknak. A cél, a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása. Ellenpólus nincs, ellenzéki politikus, vagy független szakértő nem szólalt meg az ügyben.Ezután jöhetett az elmaradhatatlan Sorosozás. Völner Pál államtitkár közli, hogy az a piszok EU kettős mércét alkalmaz a magyarok ellen. Persze jön Orbán korábbról, hogy Soros le akarja bontani a kerítést. Ellenpólus nincs...Azután megtudjuk, hogy Afganisztánban az iszlám állam megtámadott egy tévét, Ausztráliában pedig egy asszony belehajtott egy iskolába. Amúgy nem volt szándékos támadás.Az unalmas külhírek után végre folytatták a sikerhíradót. Megtudtuk, hogy a kormánynak köszönhetően annyira fejlett már a mezőgazdaság, hogy csak, na. Fazekas Sándor szakminiszter persze nagyon boldog ettől, hiszen a céljuk, hogy megélhetést nyújtsanak a családoknak. Ellenpólus nincs.Ezután jöhetnek az első ellenzéki megszólalók, persze csak azért, hogy egymást ekézzék. Valami rekedt hangú csaj boldogan meséli, hogy az MSZP és a DK mégsem tudott megegyezni. Kovács László előbb azt mondja, hogy igen, majd Vadai Ágnes azt, hogy nem. Teszem hozzá csendben, hogy tényleg kabaré, amit csinálnak, nem is nagyon kell parodizálni őket.És ez az a pillanat, ahol végre van egy igazi ellenzéki megszólalás. Sallai R. Benedek jelzi, hogy elég a fideszes haverok töméséből gázügyben. Jó lenne, ha már végre az emberekre is figyelnének. A furcsa az, hogy nem jön valami kormánypárti nyilatkozat arról, hogy Sallai hülyeségeket beszél. Remélem, hogy szegény Király Erzsébet szerkesztőt nem fogják majd megróni ezért a hibáért.De, hogy ne menjünk szomorúan ebédelni, még közlik, hogy a kormányzat mennyivel emelte a fogyatékkal élőknek szánt támogatásokat, akik így újabb buszokhoz jutottak. Czibere politikus urunk a téma előadója, ellenpólus nincs.Van viszont újabb örömteli hír, Cegléden fejlesztik a kórházat, aminek nagyon örül a térség kormánypárti képviselője, aki azt is leszögezi, hogy ilyen fejlesztés a korábbi kormány idején nem történhetett volna. Ellenpólus nincs.A cukorbetegség elleni harcról valami nevesincs helyettes államtitkár lelkendezik. Bár a téma fontos, már nem is annyira érdekel, hiszen tudom, hogy mindez a kormány érdeme.De ami a "legaranyosabb": valami kappanhangú riporter elmeséli, hogy a kormánynak köszönhetően csökkent a gyerekhalandóság az országban. Nem is olyan régen ugyanis 1000 szülésre 17 gyermekhalál jutott, most viszont ennek csak a harmada. Baszki, a 17 nem osztható hárommal, neked nem tűnt fel ez az apróság? Vagy, ha neked nem is, Király Erzsébet szerkesztőnek sem? Mindegy, Rétvári államtitkár elmondja, hogy mennyit dolgozott a kormány ezért. Ellenpólus nincs.Az elején csak véltem, de most már biztos vagyok benne: egy ilyen híradó hallatán nemcsak Kádár, még Rákosi is csettintett volna. Én meg szégyellném magam, ha benne lennék...