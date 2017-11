Kapaszkodjon meg, Orbán Viktor ezt üzeni a devizahiteleseknek

Kiemelte: a magyar parlament az elmúlt években jól dolgozott

ma egyetlen családot sem lehet kiforgatni a lakásvagyonából, senkit nem fenyeget a kilakoltatás

Azt szorgalmazta, hogy pártok feletti megoldást találjanak, s azt kérdezte: mit üzen a kormányfő ezeknek az embereknek?Orbán Viktor miniszterelnök válaszában felsorolta a probléma megoldására hozott kormányzati intézkedéseket, közte a végtörlesztést, az árfolyamgátat, a bankok elszámoltatását, a forintosítást, az áron aluli árverések tilalmát, a kilakoltatási moratórium kiterjesztését., nagyon fontos törvényeket fogadtak el. Az áron aluli árverezés tilalmáról szóló törvény megalkotása utánés mindig meg tudták akadályozni eddig azt is, hogy ez tömeges méretű legyen. Kitért arra is, hogy ennek érdekében mindig együttműködtek az önkormányzatokkal.Magyarország olyan ország, amire a legkevésbé jellemző az európai kultúrkörben, hogy az embereket ki lehet tenni az otthonaikból. Hozzátette: minden értelmes párbeszédnek hívei. Ugyanakkor felidézte, hogy a devizahitelek betiltásáról szóló törvényt, és a bankok általi egyoldalú kamatemelések korlátozását Vona Gábor nem szavazta meg, s hasonló volt a helyzet az árfolyamgát esetében is, ezt sem a pártelnök, sem a Jobbik-frakció nem szavazta meg.