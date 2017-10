"Kapjátok be a farkamat!" - avagy rossz az, aki rosszra gondol?

Forrás: Bors

A legújabb gyöngyszemet az egyik népszerű Facebook-csoportban osztotta meg egy fiatal, akinek a harmadik osztályos húga vitte haza a suli ajánlására a többszöri olvasásra is erősen áthallásos történetekkel teli mesekönyvet - írja a Bors "Hej, te áruló! - kurjantotta a róka. - No, ezt megkeserülöd! - Azzal kidugta farkát az odúból, meglengette, mint valami zászlót, és dühösen rikácsolta: - Kutyák! Kapjátok be a farkamat! Kapjátok be a farkamat!" - olvasható például az első hallásra sokaknak perverz mesekötet egyik oldalán.- Az ágy szélén ültem, amikor azt hallottam, hogy a tízéves kishúgom hangosan mesét olvas a másik szobában. Köpni-nyelni nem tudtam, amikor ahhoz a részhez ért, hogy: "kapjátok be a farkamat!" - ecsetelte a Borsnak Milán. - Gyorsan átszaladtam hozzá, és megláttam ezt a remekművet. Korán érő típus, és a mai tízévesek is ebben a világban élnek, így nem olyan naivak, hogy ne értsék a pikáns másodlagos jelentést - tette hozzá a báty.Egyébként az alsós kislány iskolájában ajánlották a könyvet, az anyukája mit sem sejtve, jó szándékkal vásárolta meg, nem gondolta, hogy "baj" lesz belőle.